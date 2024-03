Külföld, Holokamu :: 2024. március 19. 08:51 ::

Egyebek mellett gyűlöletbeszéd vádjával ítéltek börtönre egy flamand nacionalista aktivistát

Március 12-én a belgiumi szélsőjobboldal egyik kulcsfiguráját egy év börtönbüntetésre ítélték, valamint súlyos pénzbírsággal is sújtották - írja a Politico.



Fotó: Jones Roosens / Belga Mag / AFP / Getty Images

Dries Van Langenhove politikai aktivistát, a Schild & Vrienden nevű flamand nacionalista ifjúsági mozgalom vezetőjét erőszakra való felbujtás és a szent holokauszt tagadása miatt ítélték el – döntött kedd reggel a genti büntetőbíróság.

Van Langenhove-ot, valamint szélsőjobboldali ifjúsági mozgalmának hat másik tagját különböző vádak alapján állították bíróság elé, beleértve a "gyűlöletbeszédet", a rasszizmust, a holokauszt "tagadását" és a helyi fegyvertörvény megsértését. A bíróság előtt álló többi tag közül ötöt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek.

A 30 éves Van Langenhove "gyönyörködött a náci eszmékben, amelyek sok szenvedést okoztak. Alá akarja ásni a társadalmat" – mondta a (kicsit sem elfogult) bíró az ítélet kihirdetésekor.

A Schild & Vrienden vezetője a 2010-es évek végén politikai csodagyerekként vált ismertté, szélsőjobboldali fiatalokat szervezett online chatcsoportokba és közösségekbe. A VRT közszolgálati műsorszolgáltató 2018-as tévériportja kimutatta, hogy a csoport tagjai "rasszista és antiszemita üzeneteket cseréltek" csoportos csevegéseken, ami miatt bírósági vizsgálat indult a mozgalommal szemben.

Van Langenhove 2019-ben indult az országos választáson, és 2019 és 2023 között a Vlaams Belang (Flamand Érdek) frakciójának független tagja volt az ország szövetségi parlamentjében. A Vlaams Belang Flandria legjelentősebb szélsőjobboldali pártja, amely bevándorlóellenes retorikát folytat, és egy független Flandriát kíván létrehozni. A Politico szerint a Vlaams Belang jelenleg a legerősebb párt Belgiumban. A decemberi felmérek szerint a Flamand Érdek a szavazatok 25%-át tudhatná magáénak, míg a második 21%-kal a konzervatív Új Flamand Szövetség (Nieuw-Vlaamse Alliantie), a harmadik pedig a marxista Belga Munkáspárt (PVDA/PTB) 18%-kal. A választások 2024 júniusában esedékesek.

Van Langenhove 2023-ban elhagyta parlamenti mandátumát, hogy a politikai aktivizmusra összpontosítson.

Az ítélet most tíz évre megfosztotta Van Langenhove-ot bizonyos állampolgári jogaitól, amely idő alatt nem tölthet be közhivatalt, és nem indulhat a választásokon. Emellett 16 000 eurós (nagyjából 6 millió forintos) pénzbírságot is kell fizetnie. Van Langenhove ügyvédje azt mondta a helyi médiának, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen. A Vlaams Belang vezetője, Tom Van Griekent lesújtotta az ítéletet, mondván: "A belga igazságszolgáltatás velejéig rohadt… Az első naptól kezdve ez egy politikai per."

A polgári pert egy egyetem és egy zsidó szupremácista csoport közösen indította Van Langenhove egyik televíziós megnyilvánulása után.

KG