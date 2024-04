Külföld :: 2024. április 13. 09:57 ::

Az illegális bevándorlók illegális szavazatai miatt aggódnak a republikánusok

A novemberi választások tisztességének védelmével indokolva jelentett be törvényjavaslatot az amerikai képviselőház republikánus elnöke pénteken, ami a Fehér Ház szerint szükségtelen, mert a megoldani szándékozott visszaélés jelenleg is tilos.

Mike Johnson házelnök Floridában Donald Trump korábbi elnökkel, republikánus elnökjelölttel közösen tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy olyan jogszabályt szándékozik szavazásra terjeszteni a kongresszus alsóháza elé, ami az állampolgárság igazolását írja elő mindenkinek, aki voksolni kíván a választásokon.

Az amerikai választási rendszer jelenleg is csak amerikai állampolgárok számára engedi a részvételt a választásokon, de a republikánus politikus szerint szükség van a kiegészítő jogszabályra az országba érkezett sok illegális bevándorló miatt, ami állítása szerint azt a kockázatot hordozza, hogy több százezren megpróbálkozhatnak szavazni az elnökválasztáson. Mike Johnson szavai szerint sok millióan tartózkodnak az országban illegálisan, akik közül ha csak minden századik próbál részt venni a választáson, az is százezres számot jelent, ami pedig megfordíthatja a voksolási eredményt.

A törvényjavaslat tervét Joe Biden szóvivője politikai színjátéknak nevezte. Andrew Bates arra mutatott rá, hogy nem állampolgárok számára törvénytelen részt venni az Egyesült Államokban szövetségi szintű választáson.

A Floridában, Donald Trump mar-a-lagói rezidenciáján tartott sajtóértekezleten a korábbi elnök beszélt a hétfőn New Yorkban kezdődő büntetőperéről, amelyet ismét beavatkozásnak nevezett a választásokba. Úgy vélekedett, hogy ezt Joe Biden irányítja. Közölte azt is, hogy a tanúskodik majd a per tárgyalásán.

A Donald Trump ellen New Yorkban emelt vád üzleti bűncselekményről szól, az eljárást a demokrata párti kerületi ügyész, Alvin Bragg indította.

(MTI)