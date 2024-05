Külföld :: 2024. május 17. 11:56 ::

Korábban megjósolta, most mégis meglepődött Fico, hogy egy ilyen merénylet megtörténhetett

Csütörtökön tudott beszélni először Peter Pellegrini szlovák államfő az egy nappal korábban meglőtt miniszterelnökével, Robert Ficóval, az ezt követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elkövetkező napok fogják megmondani, hogyan reagál a miniszterelnök szervezete.

Pellegrini csütörtökön elmondta, nem sok szót tudott váltani a még mindig nagyon rossz állapotban lévő Ficóval, politikai ügyekről egyáltalán nem is beszélgettek, a sajtótájékoztatón nem is árult el semmit arról, mi hangzott el köztük. Az Új Szó most viszont arról ír, hogy az elnök a Ta3-nak elárult pár részletet, így azt is, hogy Fico emlékszik a Nyitrabányán történt merényletre: meglepődött, hogy ilyen gyorsan történtek a dolgok, és hogy egyáltalán ez megtörténhetett.

Az elnök szerint Fico a Besztercebányára történő átszállítása idején végig magánál volt, és mindent érzékelt, ami körülötte történt. Emlékszik rá, hogyan kapott elsősegélyt, ahogy arra is, hogy helikopterrel Besztercebányára vitték, és hogy az ottani sürgősségi osztályon vizsgálják. Mindenre, egészen az altatásig.

Újabb hírek nem jelentek meg a kormányfő állapotáról, a csütörtöki tájékoztatás szerint, bár magánál van, állapota továbbra is súlyos.

