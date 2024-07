Külföld, Antimagyarizmus :: 2024. július 7. 20:01 ::

A szélsőbal miatt döntöttek úgy Szászországban, hogy hajnalban adják ki az antifa aktivistát

A Szövetségi Alkotmánybíróság meg akarta akadályozni Maja T. Magyarországra történő átszállítását. Azonban a hatóságok nem várták meg a hivatalos állásfoglalást és kiadták őt – írja szomorúan a német MDR.de. Hozzáteszik, hogy a döntés, miszerint nem várnak Németország legfelsőbb bíróságára, Szászországban született – olvashatjuk a Magyar Jelenen.

A 23 éves Maja T. Magyarországra történő azonnali átszállításáról Szászországban született döntés az MDR.de cikke szerint. Simone Herbeth berlini főügyész ezt a berlini képviselőház jogi bizottságának ülésén így magyarázta: „Az, hogy a kiadatást hogyan, mikor és milyen közlekedési eszközzel hajtják végre, nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem a kiadatásért felelős rendőrség mérlegelési jogkörébe tartozik. Ebben az esetben ez a szászországi bűnügyi hivatal.”

Maja T. részt vehetett a tavaly februári támadásokban

A magát nembinárisként meghatározó nemnormális Maja T.-t szélsőjobboldaliak ellen elkövetett támadásokban való részvétellel és bűnszervezethez való tartozással vádolják. Maja T-t július végén a lap szerint az LKA emberei egy drezdai fogdából vitték el és Ausztriába szállították. Közvetlenül ezután a magyar határhoz vitték, ahol a magyar hatóságok őrizetbe vették Maja T.-t.

A szövetségi alkotmánybíróság július utolsó péntekjének délelőttjén tárgyalta Maja T. Magyarországnak történő kiadatását, és nem sokkal később sürgősségi kérelemmel meg is tiltotta azt. Addigra azonban már késő volt: Maját reggel 6.50 körül adták át az osztrák hatóságoknak, akik 10 óra körül átadták őt a magyar rendőröknek.

Azóta folyamatosan a kritikák Németországban: Martin Schirdewan, a baloldali párt vezetője „Németország szégyenéről” beszélt. A Köztársasági Jogászok Szövetsége „éjjeli és ködös akcióról” beszélt, amely megakadályozta a hatékony jogvédelmet. Tekintettel arra, hogy szerintük Magyarország „nyíltan queer-ellenes állam”, a berlini Zöld Párt rámutatott a magyar őrizetben lévő „Maja” veszélyes helyzetére. (Bárcsak igaz lenne bármelyik állítás is, jegyezhetnénk meg – a szerk.)

A szász hatóságoknak számolniuk kellett volna a tiltó határozattal?

Ma már kérdéses, hogy a szász hatóságoknak számolniuk kellett volna vagy számolhattak-e a karlsruhei döntéssel. „Természetesen az a helyzet, hogy ha vannak jelzéseink, ha Karlsruhe-ból kapjuk a hírt, akkor a kiadatást leállították volna” – mondta Simone Herbert ügyész a berlini képviselőházban. Más a helyzet, ha a sürgősségi kérelmet csak bejelentették, de még nem nyújtották be: „Még akkor is egyedi ügydöntésről van szó. Mert az is lehet, hogy bejelentik, és nem lesz belőle semmi. Akkor a kérdés az, hogy valójában meddig lehet várni? Tehát ez attól függne, hogy valóban vannak-e konkrét bizonyítékain” – mondta. Hozzátette, hogy „Maja T. esetében azonban nem voltak ilyen konkrét jelek.”

Maja T. ügyvédei nem értenek egyet

Maja ügyvédei tiltakoznak. Éppen azért, mert a kiadatási ügyekben az illetékes bíróság döntését követően már nincsenek rendes jogorvoslati lehetőségek, a rendkívüli jogorvoslatok – azaz a szövetségi alkotmánybírósághoz benyújtott sürgős fellebbezés – váltak általánossá.

Ráadásul az éjszaka folyamán – amikor a szász rendőrök megkezdték Maja kiadatását – történt egy telefonhívás, amelyben szó szerint szó volt „szövetségi alkotmánybíróságról”, valamint „alkotmányjogi panaszról” és „alkotmányossági felülvizsgálatról”. A szász állami bűnügyi hivatal ezután konzultált a berlini főügyészséggel – nem világos, hogy pontosan milyen szavak hangzottak el. A konzultáció után az LKA telefonon közölte, hogy a kérelemnek nincs halasztó hatálya, és a kiadatás folyamat nem áll le.

A főügyészség korábban az MDR-nek és az ARD jogi szerkesztőségének megerősítette a telefonhívást: „Mindössze annyit mondtak, hogy az érintett személy jogi képviselője ‘panaszt akar tenni az igazságszolgáltatásnál’. Nem hangzott el bejelentés arról, hogy ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtanak be a szövetségi alkotmánybírósághoz” – mondta a főügyészség szóvivője.

A szélsőbal reakcióitól tartva indították hajnalban a kiadatást

Korábban a berlini szenátus igazságügyi osztálya az MDR megkeresésére már kijelentette, hogy onnan nem érkezett utasítás a berlini főügyészséghez Maja T. átadásának időpontjával kapcsolatban. Simone Herbert államügyész a berlini jogi bizottságnak azt is kifejtette, hogy a Passauba történő átszállításhoz Szászországban használt helikopter hajnali négy órától repülhetett. A végrehajtás éjszakai megkezdésére vonatkozó döntés az esetleges rendbontásokkal is összefüggésben lehetett.

Az MDR megkeresésére a szászországi állami bűnügyi hivatal kifejtette, hogy ezt az intézkedést a „több hónapja tartó FreeMaja-kampány” és a „szélsőbaloldali mozgalom alapvető magatartása” – indokolta. Maja T. közelgő kiadatásának első jelzései péntek reggel jelentek meg az illetékes internetes portálon és a Platform X-en – akkor, amikor Szászországban már régen megszületett a döntés a tervezett eljárásról.

Nyomozások Németországban és Magyarországon

Maja T.-t súlyos testi sértéssel és bűnszervezetben való tagsággal vádolják. A hatóságok szerint egy olyan csoporthoz tartozik , amely évek óta – többek között 2023-ban Budapesten is – megtámadott és sebesített feltételezett szélsőjobboldaliakat és szimpatizánsokat. Magyarország európai elfogatóparancsot adott ki Maja T. ellen. Németországban a szövetségi főügyészség is nyomoz Maja T. és a csoport más feltételezett tagjai ellen.

Védelmi mechanizmust alakított ki a kormány Maja számára

Maja T. Magyarországra történő átszállításának kérdésében folytatott eljárásban Maja védője és családja korábban azzal érvelt, hogy a „nembináris” személyt Magyarországon emberi jogokat (?) sértő fogvatartási körülmények várhatják. Azt is kétségbe vonták, hogy a tisztességes eljárás biztosítható lenne, miután az Orbán-kormány az elmúlt években szerintük befolyást gyakorolt a magyarországi bírákra és az igazságszolgáltatásra. A fellebbviteli bíróság azt is megállapította, hogy „a jelenlegi magyar kormány politikáját nem-, homo- és transzellenesnek kell minősíteni, és hogy a homoszexuálisok és transz emberek egyenlő bánásmódja érdekében Magyarországon korábban elért intézkedéseket diszkriminatív módon lebontották”. Magyarország azonban hitelt érdemlően állította, hogy a börtönökben biztonsági óvintézkedéseket tett, és Maja T. védelmére is hatékony mechanizmusokat alakítottak ki.

A család még nem látogathatta meg az antifa aktivistát

Magyarország garanciákat is adott arra vonatkozóan, hogy amennyiben elítéli Maja T-t a bíróság, úgy a büntetését Németországban töltheti majd le. Ennek a biztosítéknak a megadását követően a fellebbviteli bíróság aztán hozzájárult a kiadatáshoz. Maja családja is Budapestre utazott. Kifogásolták, hogy még nem tudták közvetlenül felvenni a kapcsolatot Majával, és látogatási engedélyt sem kaptak. Maja magyar ügyvédje szerint Magyarországon gyakran előfordul, hogy a fogvatartottakat csak havonta egyszer látogathatják meg.

(MDR.de nyomán)