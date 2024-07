Külföld, Háború :: 2024. július 16. 06:55 ::

Lettország megtiltotta a fehérorosz rendszámú autók belépését

Lettország megtiltotta a fehérorosz rendszámú személygépkocsik belépését az ország területére - közölték az illetékes hatóságok. A kedden életbe lépő tilalmat egy új uniós szankciócsomag részeként ismertették, amely "a Fehéroroszország elleni szankciókat az Oroszország elleni büntetőintézkedések szintjéhez igazította" - közölte a lett adóhatóság.



"Szeretném megjegyezni, hogy a fehérorosz fél terveiben nem szerepel szimmetrikus intézkedések bevezetése Lettország állampolgáraival szemben. Éppen ellenkezőleg, nyitottak és érdekeltek vagyunk a kapcsolatok fejlesztésében szomszédainkkal egyebek között a lett állampolgárokra vonatkozó, országunk látogatását lehetővé tevő hatályos vízummentesség keretében" - jelentette ki Anatol Hlaz, a minszki külügyminisztérium szóvivője.

Hlaz a közemberekre mért embertelen csapásnak nevezte, hogy a lett hatóságok július 16-án hatályba lépő döntése értelmében megtiltják a fehérorosz rendszámú személygépkocsik belépését, illetve importját. "Teljességgel érthető, hogy elsősorban a vegyes családok fognak szenvedni, mindkét ország állampolgárai, akik rokonaikhoz utaznak, de a gyermekes turisták és az utazók is" - fűzte hozzá.

Norvégia 2023 szeptemberében jelentette be, hogy megtiltja az orosz rendszámú személygépkocsik belépését területére. A döntést az Európai Unió szeptember 8-i szankciója alapján hozták meg, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt rendelt el az unió.

Előtte Finnország és a három balti állam jelentette be, hogy eleget tett a korlátozó intézkedésnek. A rendelet a Lengyelország és Litvánia által határolt orosz exklávét, Kalinyingrádot is érintette, de az ott élő orosz állampolgárok továbbra is átutazhatnak vonattal a legdélebbi balti állam területén. A szabály alól csak a diplomáciai és konzuli képviseletek, a humanitárius céllal közlekedő járművek, valamint azok az európai uniós polgárok és családtagjaik mentesültek, akik állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Oroszországban.

(MTI)