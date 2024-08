Külföld, Zsidóbűnözés :: 2024. augusztus 3. 12:18 ::

A Moszád iráni ügynököket bérelt fel Iszmáíl Hanijá meggyilkolására Teheránban

A Moszád iráni ügynököket bérelt fel Iszmáíl Hanijá, a Hamász politikai irodája vezetőjének meggyilkolására Teheránban. Az ügynökök két hónappal korábban robbanószerkezetet telepítettek a Hanijá szállásául szolgáló teheráni vendégház szobájába. A Moszád eredetileg azt tervezte, hogy Haniját már májusban, a helikopter balesetet szenvedett iráni elnök, Ibráhím Raíszí teheráni temetésén meggyilkolják, de akkor a merénylet végrehajtását lefújták – írja az amerikai Axios hírportál és a brit The Telegraph



A teheráni vendégház az izraeli robbantás után (fotó: Axios)

A helybeli, tehát iráni ügynökök a Moszád megbízásából már májusban, a helikopter-balesetben életét veszített Ibráhím Raíszí iráni elnök temetése előtt telepítették a csúcstechnológiás, mesterséges intelligenciával működtetett robbanószerkezetet az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda által működtetett és védett, magas rangú vendégek számára fenntartott vendégház három szobájában, ahol teheráni látogatásai során Iszmáíl Haníját is el szokták szállásolni. A pokolgépet az új iráni elnök, Maszúd Pezeskján beiktatásának napján az izraeliek távirányítással hozták működésbe, miután a helyszínen levő ügynökök jelezték nekik, hogy Iszmáíl Haníjá a hálószobájában tartózkodik.

A Hamász vezetője a múltban többször is megszállt a teheráni vendégház ugyanazon részében.

Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda két, a nevét elárulni nem kívánó vezető tagja a The New York Times-nak (NYT-nak) elmondta: a robbanás megrengette az egész épületet, több ablak is betört. Közölték azt is, hogy az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda számára rendkívül kínos, s biztonsági szempontból katasztrofális a szerdai merénylet.



Iszmáíl Hanijá és testőre, Abú Saabán koporsóját szállító autó Teheránban augusztus 1-jén (fotó: Morteza Nikoubasi)

Az Axios amerikai hírportál, pontosabban Barak Ravív izraeli újságíró a teheráni merénylettel kapcsolatban ezt írja :

Az a tény, hogy a Moszádnak sikerült telepíteni a robbanószerkezetet egy fokozottan védett létesítményben (magas rangú vendégek elszállásolására szolgáló, s az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda által védett teheráni vendégházban – H. J.), nemcsak az izraeli titkosszolgálat mély behatolási képességéről tanúskodik, hanem az iráni hírszerzés és a biztonsági apparátus sebezhetőségéről is. A Hanijá és testőre halálát okozó robbanás kedden este történt, ám az erről szóló hivatalos jelentést csak szerdán reggel tették közzé olvasható az Axios oldalán.

A hírportál ezután emlékeztet arra, hogy a merénylet után az irániak és a Hamász azt sem tudták, hogy valójában mi történt, mert a Hamász (helyi, elsődleges iráni információra alapozva – H. J.) azt közölte, hogy Hanijá izraeli légicsapás áldozata lett, míg az iráni média arról tudósított, hogy Izrael három levegő-föld rakétát indított drónnal a vendégházra. Iráni források később arról adtak hírt, hogy a rakétát Iránon kívüli területről indították.



Iszmáíl Hanijá és Maszúd Pezeskján július 30-án, Teheránban (fotó: AP)

Az általában jól értesült Axiois így foglalja össze az Iszmáíl Hanijá ellen végrehajtott merényletet:

Az izraeli Moszád értesült róla, hogy múltbeli teheráni látogatásai alkalmából Hanijá melyik létesítmény, s pontosan melyik szobájában tartózkodott. A csúcstechnológiás, mesterséges intelligenciával működtetett robbanószerkezetet előre telepítették az adott helyiségben. Miután értesültek róla, hogy Hanijá valóban a hálószobájában tartózkodik, a Moszád ügynökei távolról, de iráni földön tartózkodva működésbe hozták a robbanószerkezetet.

Hering J. – Kuruc.info