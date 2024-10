Külföld :: 2024. október 8. 20:20 ::

Problémásra sikeredett Sarco első bevetése

Bár a pozitív ígéreteket is olyan sebészi pontossággal tartanák be, mint ahogy az Exit International és a The Last Resort azt, hogy még idén működésbe hozzák a Sarco névre hallgató „halálkapszulát”. Augusztus elején írtam róla, hogy az említett szervezetek prominensei hamarosan bevetik az első delikvensen, és hát még év végéig sem kellett várni a beüzemeléssel. Spoiler: működött.



Dr. Philip Nitschke befekszik a saját találmányába Rotterdamban 2024. július 8-án (fotó: AP)

A debütálásra az észak-svájci Merishausenben, egy faház melletti erdőben került sor, a delikvens pedig egy 64 éves amerikai nő volt, aki a Sarcóból való kilátásnak köszönhetően a zöld fákat és az eget figyelte, mialatt elhunyt. A nő szinte azonnal megnyomta a gombot, mely az oxigént nitrogénre cseréli ki a kapszulában.

Dr. Philip Nitschke, a kapszula atyja és az Exit International alapítója szerint minden úgy működött, ahogyan várták, szerinte két percen belül vesztette el a nő az eszméletét, és öt percen belül hunyt el.

A delikvens egy közép-nyugati kétgyermekes nő volt, akinek állítólag nagyon súlyos fájdalmakkal járó betegsége volt, és már legalább két éve szeretett volna meghalni. Most sikerült, azonban a Sarco alkotóira felelősségre vonás várhat.



Fiona Stewart, a The Last Resort igazgatótanácsának tagja és Nitschke felesége Sarcóval (fotó: Reuters)

Miután bejelentették a nő halálát, rendőrök érkeztek a helyszínre, és többeket letartóztattak, a The Last Resort igazgatóját, ügyvédeket és egy holland újságírót. Erre azért volt szükség rögtön, hogy ne játszhassanak össze egymással, és ne rejthessenek el bizonyítékokat.

A de Volkskrant névre hallgató holland napilap (ennek a lapnak a munkatársát tartóztatták le) szerint a nő szóban (!) nyilatkozott a The Last Resortnak, hogy saját vágya, hogy véget vessen életének. Erről van felvétel is, ugyanitt mondta azt is, hogy legalább két éve ez a célja, illetve hogy súlyos fájdalmakkal járó betegsége van. A nő azt is megerősítette, hogy két fia is egyetért a „szigorúan saját döntésével”. Fiona Stewart, a The Last Resort igazgatótanácsának tagja (és Nitschke házastársa) pedig azt mondta, ezt a fiúk egy nekik küldött írásos nyilatkozatban is megerősítették, viszont egyikük sem tartózkodott Svájcban a haláleset napján. Dr. Nitschke pedig X-en jelentette be a Sarco debütálását, ahol „idilli, békés halálról” beszélt „egy svájci erdőben”.

Schaffhausen kanton ügyésze elmondta, hogy a Sarco alkotóit figyelmeztették, hogy ne használják a gépet a kanton területén, különben büntetőjogi következményekkel kell szembenézniük, de ezt nem vették figyelembe. A letartóztatáskor a rendőrség megtalálta a nő holttestét is, ezen szakértők fognak boncolást végezni.



A nitrogén kioldógombja Sarco belsejében (fotó: Reuters)

Noha Svájcban legális az eutanázia, ez addig terjed, amíg külső, „önző érdekből” való segítségnyújtás nélkül teszik ezt meg, öncélú indíttatás sem lehetséges. A jelek szerint azonban Sarco lehet, hogy mégsem megy át a szűrőn. Elisabeth Baume-Schneider svájci belügyér szerint a Sarco két szempontból sem legális. Egyrészt nem teljesíti a termékbiztonsági törvény előírásait, másrészt a vegyi anyagokról szóló törvény miatt a nitrogén felhasználása is problémás. Az viszont már más kérdés, akkor miként szervezkedhettek idáig teljesen legálisan a Sarco képviselői.

Hogy mi lesz Sarco sorsa, az a jövő zenéje, de ezek szerint mégsem lesz olyan sima az út, mint ahogy azt elsőre gondoltuk. A The Last Resort beszámolója szerint 120 jelentkező van már a várólistán, akik abban „reménykednek”, hogy Sarcóval vethetnek véget az életüknek. Ezek egynegyede brit állampolgár. Köztük van házaspár is, számukra már készítik a „páros Sarcót”, szintén 3D-s nyomtató segítségével.



Dr. Nitschke egy zürichi sajtótájékoztatón 2024. július 17-én (fotó: Reuters)

A „halálkapszula” belsejében kamera működik, mely rögzíti a haláltusát, ezt a felvételt átadják a halottkémnek. A készülék használata ingyenes, az amerikai nő 18 svájci frankot fizetett a nitrogénért (ezzel szemben egy svájci klinika nagyjából 10 000 fontnak megfelelő összeget kér el).

Ezen a ponton a logikusan gondolkodók elméjében felmerül, hogy végtére is mi a baja Sarcóval a svájci politikának? Mivel az eutanázia kvázi legális, könnyen lehet, hogy csak az ingyenességgel van problémájuk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info