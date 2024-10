Külföld :: 2024. október 11. 08:41 ::

Elítéli a kiskorú tüntetők venezuelai kínzását az Amerikai Államok Szervezete

Az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) főtitkársága csütörtökön elítélte, hogy Venezuelában kiskorúakat bántalmaztak az elnökválasztást követő tüntetések után.

"A hangfelvételek és a venezuelai kínzóközpontokból származó beszámolók megdöbbentőek: fiatalkorúakat kínoztak áramcsapásokkal, ütlegeléssel, ételmegvonással, sőt szexuális bántalmazással" - áll az OAS főtitkárságának közleményében.

Az országcsoport szerint ezek "az emberiesség elleni bűncselekmények" újabb jogi vetületét adják a venezuelai kormányzat nemzetközi büntetőjogi felelősségének.

A venezuelai választási bizottság július 28-án hivatalosan is a 2013 óta hatalmon lévő Nicolás Madurót nyilvánította az elnökválasztás győztesének, de az ellenzék szerint csalás történt. A választást követően kiterjedt, halálos áldozatokat is követelő tüntetések zajlottak Venezuelában, amelyek során mintegy kétezer tiltakozót letartóztattak, köztük 70 kiskorút is. Több ország, köztük az Egyesült Államok is az ellenzék jelöltjét, Edmundo Gonzálezt ismerte el győztesként.

"Egyes jelentések szerint vannak olyan fiatalok, akiket olyan képtelen, illetve mondvacsinált vádakkal vettek őrizetbe, mint például terrorizmus, vagy hazaárulás" - ismertette az OAS főtitkársága, amely "módszeres emberi jogi jogsértésekről", illetve "barbárságról" tett említést mindezzel összefüggésben.

Az ENSZ egyik bizottsága nemrég megjelent jelentésében kiemelte, hogy az elnökválasztást követően Venezuela "jogállamisági helyzete romlásának újabb mérföldkövéhez érkezett".

(MTI)