Külföld, Anyaország :: 2024. október 29. 08:14 ::

Negyven katonát öltek meg a Boko Haram fegyveresei Csádban, ahova hamarosan magyar katonai misszió indul

A csádi hadsereg mintegy negyven tagja halt meg a Boko Haram dzsihadista szervezet támadásában az ország nigériai határa közelében – írja a France24 a csádi kormány közlésére és helyi forrásokra hivatkozva.

Egy több mint kétszáz katonát elszállásoló laktanyára támadtak a Boko Haram tagjai az AFP tudósítása szerint. A hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő forrás azt mondta, a Boko Haram tagjai átvették az irányítást a helyőrség felett, magukhoz vették az ott tárolt fegyvereket, majd felgyújtották a nehézfegyverekkel felszerelt harci járműveket, mielőtt elhagyták a helyszínt.

Csád elnöki hivatala közleményben tudatta, hogy a támadás az ország nyugati részén fekvő Ngouboua közelében történt, és mintegy negyven ember halálát okozta. A tájékoztatás szerint Mahamat Idriss Deby Itno csádi elnök hétfőn reggel a helyszínre látogatott, és hadműveletet indított azzal a céllal, hogy felkutassák a támadók rejtekhelyeit. Ez nem lesz egyszerű feladat, ugyanis a Csád-tó és annak mocsarai, kisebb szigetei kiváló búvóhelyül szolgálnak a dzsihadista csoportok számára.

A Boko Haram 2009-ben felkelést indított Nigériában, az ebből kibontakozó konfliktusban mint 40 ezer ember vesztette életét, és kétmillióan vesztették el az otthonukat. A szervezet azóta is aktív, időközben tevékenysége átterjedt a szomszédos országokra is.

A csádi katonai helyzet és a Boko Haram aktivitása Magyarországról azért is érdekes, mert a magyar kormánynak terrorellenes együttműködése van Csáddal, amelynek keretében csádi katonai misszió is megy az afrikai országba maximum kétszáz katonával. Ennek előkészítésében részt vett Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, de még nincs döntés arról, pontosan mikor indulnak Csádba a magyar katonák. Hogy mi lehet a magyar kormány célja a csádi misszióval, arról szakértők is csak találgatnak. A VSquare oknyomozó portál információi szerint a magyar kormány katonai hírszerző központot akar létrehozni Csádban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a magyar–csádi együttműködés stratégiai fontosságú nemcsak Magyarország, de egész Európa számára.