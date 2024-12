Külföld :: 2024. december 22. 10:23 ::

A sanghaji kikötő világelső a konténerforgalomban

A sanghaji kikötő éves konténerforgalma a világon elsőként meghaladta az 50 millió (20 láb egyenértékű) konténeregységet (TEU) - közölte a kikötő üzemeltetője, a Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. vasárnap

A kikötő már 14 egymást követő évben volt az első a világon az éves konténer-átrakást tekintve. A sanghaji kikötő éves konténerforgalma 1994-ben lépte át először az 1 milliós határt.

A Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. termelési és üzleti részlegének vezérigazgató-helyettese szerint a forgalom növekedését nemcsak az exportra szánt konténerek számának bővülése, hanem a nemzetközi transzfer és a hajók közötti átrakások növekedése is elősegítette.

A hajóról hajóra történő transzferek aránya 2024-ben várhatóan eléri a rekordot jelentő 60 százalékot, ami rávilágít a sanghaji kikötő globális csomópontként betöltött szerepének folyamatos erősödésére.

Jelenleg a sanghaji kikötő közel 350 nemzetközi hajóútvonalat szolgál ki, amelyek a világ mintegy 200 országának és régiójának több mint 700 kikötőjét érik el.

(MTI)