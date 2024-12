Külföld, Háború :: 2024. december 23. 13:14 ::

Szlovénia kizáratná Izraelt az Eurovíziós Dalfesztiválról

Szlovénia azt kéri az Európai Műsorsugárzók Uniójától (EBU), hogy zárják ki Izraelt a jövő májusban Bázelben megtartandó Eurovíziós Dalfesztiválról. Ljubljana azzal indokolja a kérést, hogy Izrael népirtást hajt végre a Gázai övezetben, illetve rendszeresen támadja Szíriát, Libanont és Jement. Az EBU viszont szabályokat hozott annak érdekében, hogy Bázelben ne kerülhessen sor Izrael-ellenes tiltakozásokra – írja az izraeli mako.co.il hírportál és a Maarív napilap honlapja.



Éden Golán a malmői döntőn (fotó: AFP)

Szlovénia azt kéri az Európai Műsorsugárzók Uniójától (EBU), hogy zárja ki Izraelt az Eurovíziós Dalfesztivál 2025-ös, Bázelben megtartandó versenyéből. A feltehetően a ljubljanai kormány által kezdeményezett követelést a Szlovén Rádió és Televízió Tanács (RTV SLO) továbbította az EBU-nak. A szlovénok azzal támasztják alá az Izrael kizárására vonatkozó követelést, hogy a zsidó állam már több mint egy éve népirtást hajt végre a Gázai övezetben, illetve a polgári lakosság körében is súlyos veszteségeket okozó légitámadásokat indít Libanon, Szíria és Jemen ellen.

Ljubljana azzal is indokolta az Izrael kizárására vonatkozó kérést, hogy az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszország előadói már két esztendeje nem vehetnek részt az Eurovíziós Dalfesztiválon (valamint a nyári és téli olimpiai játékokon, nemzetközi bajnokságokon etc. – H. J.) Az izraeli hírportál kárörvendően megjegyzi: a szlovénok megkéstek az izraeli résztvevők kizárására vonatkozó kéréssel, miután az EBU már közzétette a Bázelben rendezendő Eurovíziós Dalversenyen részt vevő országok listáját, amelyen Izrael is fel van tüntetve.

Az idén Malmőben megrendezett 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjén az izraeli Éden Golán és csapata fellépésekor a Gázai övezetbeli népirtás elleni tiltakozásként a közönség soraiban sokan pfujoltak, fütyültek, „szabad Palesztinát!” kiáltottak, illetve elhagyták a nézőteret. Az egyik spanyol újságíró is „szabad Palesztinát!” kiáltott, mire 5-6 izraeli és más országokból való zsidó újságíró „antiszemita” felkiáltással rátámadt, és durván inzultálta.

Miután a népirtásnak zavartalanul és kritika nélkül kell tovább folynia, a zsidók elérték azt, hogy 2024. december 10-én az EBU új, úgynevezett „viselkedési szabályokat” hozott a malmőihez hasonló incidensek megakadályozására. Így a többi között az elődöntőkön és a döntőn meghatározott területeken az újságírók és a magánszemélyek nem készíthetnek hang- és képfelvételeket. (Azért, hogy az Izrael-ellenes tiltakozások ne nyerjenek publicitást a médiában – H. J.). Ezen kívül mostantól a sajtó képviselői nem lehetnek jelen a döntő előtti próbákon, elődöntőkön.

H. J. – Kuruc.info