Embertelen körülmények és rabszolgaság - leállították a BYD brazíliai egységének építését

A munkavédelem szuperlatívuszáról nem feltétlenül Brazília jutna eszünkbe, ám most a brazil hatóságok állíttatták le a BYD kínai járműgyártó vállalat építkezését az északkeleti Bahia államban, miután a munkásokat „rabszolgaságra” hajazó körülmények között találták.



Munkakörülmények a brazíliai egység építésénél (fotó: MPT)

Több mint 160 munkás „megmentéséről” adott ki közleményt a brazil Állami Munkaügyi Ügyészség (MPT), a dolgozókat „megalázó” körülmények között tartották, nem kaptak fizetést, elszedték útleveleiket.

Azt azonban fontos kihangsúlyozni, hogy az embertelen cselekedet nem a BYD, hanem a gyárat építő cég, a Jinjiang Construction Brazil műve, utóbbival a BYD meg is szakította minden kapcsolatát, és közölték, hogy „továbbra is elkötelezettek abban, hogy minden brazíliai előírást betartsanak”.

A Jinjiang munkásai négy létesítményben voltak elszállásolva Camaçariban. Az MPT szerint az egyik ilyenben matrac nélküli ágyakon tengődtek, továbbá 31 munkatársra jutott egyetlen fürdőszoba, így nagyon korán kellett kelniük, hogy beérjenek munkába.

Az MPT szerint „a szálláshelyen tapasztalt állapotok a bizonytalanság és lealacsonyítás riasztó képét mutatták”. A körülmények sértették az emberi méltóságot, mely a brazil törvények szerint már „rabszolgasághoz hasonló körülményeket” is magában foglalja, hovatovább az eset kényszermunkának is minősül, mivel sokaknak visszatartották a bérét, és a szerződés felmondása miatt is jelentős többletköltséggel kellett szembenézniük.

A BYD úgy nyilatkozott, hogy a szerencsétlenül járt dolgozókat szállodákban helyezték el, illetve „részletesen felülvizsgálták” alvállalkozójuk dolgozóinak lakhatási és munkakörülményeit, és több alkalommal is kérték az alvállalkozót, hogy javítsanak a helyzeten.

A BYD (Build Your Dreams) a világ egyik legnagyobb elektromos járműgyártója, eladásban már volt, hogy a Teslát is megelőzték. Brazíliában már korábban is megvetették a lábukat, 2015-ben São Paulóban nyitottak gyárat, itt elektromos buszok alvázai készülnek. Jelentős támogatásokat kapnak a kínai államtól, és arra ösztönzik a vásárlóikat, hogy dízeles, benzinmotoros autóikat elektromosra vagy hibridre cseréljék.



A BYD komáromi, buszokat gyártó egységének dolgozói 2017-ben az első olyan jármű előtt, melyet már itt gyártottak (fotó: Krizsán Csaba/MTI)

A BYD jelen van Magyarországon is, Komáromban gyártanak elektromos buszokat (ez volt az első európai buszgyáruk), de várhatóan 2025-ben átadják az új elektromos autókat gyártó egységüket is Szegeden. Ez lesz a BYD első ilyen európai üzeme, de ha a brazíliai az említett okok miatt késik, akkor az első Ázsián kívüli is, hiszen erre a címre a bahiai egység pályázik. Valamint minden bizonnyal ez az egyik, jövő évre tervezett hazai beruházás, melyről Orbán azt mondta, hogy jövőre is lesznek nagy gazdasági sikereink.

A magyar kormány nagy hangsúlyt fektet az elektromos autókra és a hozzájuk szükséges akkumulátorgyártásra, miközben Donald Trump, Orbán Viktor egyik legfőbb politikai szövetségese vámokat készül kivetni a kínai gyártású elektromos járművekre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info