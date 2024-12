Külföld :: 2024. december 31. 16:40 ::

New York rendőrsége szilveszterkor is éber, főleg október 7. óta

New Yorkban komoly biztonsági intézkedések mellett több mint 1 millió embert várnak a belvárosi Times Square-re, ahol éjfélkor kristálygolyó leengedése jelzi majd az újév beköszöntét.

A hatóságok a tavalyihoz képest is megemelték a biztonsági készültséget, az ünneplőket szigorú átvizsgálás után engedik a területre.

Jessica Tisch, New York rendőrfőnöke hétfőn tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nincsenek jelzések az ünnepséget fenyegető konkrét veszélyre, de emlékeztetett arra, hogy a nagyváros rendőrsége "fokozott fenyegetettségi környezetben" dolgozik október 7., az Izrael elleni Hamász-támadás első évfordulója óta (csak nem azért, mert New York is tele van zsidóval? - a szerk.)

A rendőri vezető elmondta, hogy a szilveszteri ünnepség idejére kiterjesztették a légi megfigyelést, amit drónok segítségével végeznek, valamint különleges egységeket telepítenek a környező épületek tetejére, és további egységek bombakereső kutyákkal az utcán tartózkodnak.

"Éberek maradunk, az emberek pedig rendkívüli mennyiségű rendőrségi erőforrást láthatnak a területen és az egész városban" - fogalmazott Jessica Tisch, aki arról is beszámolt, hogy 600 rendőrújoncnak a szilveszteri ünnepség biztosítása lesz első szolgálati napja.

Az időjárás az előrejelzések szerint New York-ban viszonylag enyhe lesz éjszaka. A meteorológiai szolgálat 10 fok feletti hőmérsékletet jelez, ugyanakkor az év utolsó óráiban nagy valószínűséggel esni fog az eső.

New York turisztikai központja, a Times Square egyik épületének tetején pózna áll, az azon elhelyezett mintegy 6 tonnás kivilágított óriásgömb az év utolsó percében ereszkedik majd le, ezzel jelezve 2024 végét és 2025 kezdetét.

A hagyomány 1907-ből származik, amikor fából és acélból készült gömböt eresztettek le. A hagyományt azóta minden évben megtartották, kivétel a második világháború két évében (1942 és 1943), amikor a kötelező elsötétítés miatt tilos volt a fénydíszítés.

A mára a világ egyik legnépszerűbb évbúcsúztató rendezvényévé növekedett ünnepséget a The New York Times napilap kezdeményezésére indították a 20. század elején, amikor a napilap székháza még ott állt, ezt a múltat a Times Square máig nevében viseli.

(MTI nyomán)