Külföld :: 2025. február 3. 20:33 ::

Tíz napra elegendő Dnyeszter-melléken az uniós támogatással kapott gáz

Tíz napra elegendő Dnyeszter-melléken az európai uniós támogatással kapott gáz, Tiraszpol még hatalmas feladat előtt áll a térség energetikai válságának megoldásában - jelentette ki hétfőn Vadim Krasnoselsky, a szakadár "Dnyeszter Menti Köztársaság" elnöke a helyi műveleti stáb ülésén.

"Hatalmas munka vár még ránk, ez a gáz tíz napra elegendő. Szerződést kell kötnünk azokkal a vállalatokkal, amelyek gázt fognak szállítani nekünk. Ezt abból a hitelből fogjuk fedezni, amelyet az Oroszországi Föderáció biztosít" - hangsúlyozta Krasnoselsky.

A Dnyeszter-mellék elnöke kijelentette: a helyi energetikai válságot a szakadár térséget övező "politikai szenvedélyek" is súlyosbították. Hozzátette: sajnálja, hogy mindezt "nem sikerült megoldani nyugodt körülmények között".

A Dnyeszter-melléki hatóságok szerint a mostani gázszállítás arra elegendő, hogy 10 napig fedezni tudják a lakossági fogyasztók és a kisvállalkozások igényeit.

A gázszállítás február elsejével indult újra, miután az Európai Unió sürgősségi segélycsomagot nyújtott, hogy támogassa a Moldovai Köztársaságot a súlyos energiaválság kezelésében. Ennek keretében a Dnyeszter-mellék is - a Moldovagaz moldovai állami vállalat szerint 3 millió köbméter - földgázhoz jutott, amellyel az ottani erőművet is ellátják, amelynek Moldova áramellátásában is fontos szerepe van.

A Moldovába irányuló gázszállítások január eleje óta szünetelnek, miután Ukrajna leállította a tranzitot, a moldovai kormány pedig nem volt hajlandó rendezni a Gazprommal az elfogyasztott energiahordozóért fennálló tartozását, amelyet az orosz fél 709 millió dollárra becsül. A moldovai és a Dnyeszter menti terület hatóságai szükségállapotot rendeltek el, ennek keretében a helyzet rendezéséig takarékoskodnak az energiával.

(MTI)