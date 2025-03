Külföld :: 2025. március 12. 07:26 ::

Zajlik a szájkarate: Trump most éppen visszavonta fenyegetését a kanadai acél- és alumíniumvámok megduplázásáról

Donald Trump amerikai elnök visszavonta a kanadai acélra és alumíniumra kivetett vámok megduplázásával kapcsolatos fenyegetését, miután rendeződött a kanadai Ontario tartomány és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi vita.

A kanadai Ontario tartomány 25 százalékos pótdíjat jelentett be a több amerikai államba irányuló villamosenergia-exportra. Válaszul Trump további 25 százalékos vámot helyezett kilátásba a kanadai fémekre, ami így 50 százalékra emelte volna a vámokat: "Utasítottam a kereskedelmi miniszteremet, hogy a Kanadából, a világ egyik legmagasabb tarifákat kivető nemzetéből az Egyesült Államokba érkező összes acélra és alumíniumra a 25 százalékos vámot 50 százalékra növelje" - tette közzé Trump kedden a Truth Social hálózatán.

Trump februárban 25 százalékos vámot vezetett be az acél- és alumíniumimportra, amelyet általában az összes többi országból származó behozatalra is kíván alkalmazni, és amely ma hatályba is lépett.

Kedden azonban már enyhült a feszültség, a washingtoni kereskedelmi minisztérium azt közölte, hogy Trump kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick és Doug Ford ontariói miniszterelnök eredményes tárgyalásokat folytatott. Megállapodtak abban, hogy csütörtökön Washingtonban találkoznak az Egyesült Államok-Mexikó-Kanada megállapodás (USMCA) megvitatására. Ontario pedig beleegyezett, hogy felfüggeszti az Egyesült Államok Michigan, New York és Minnesota államaiba irányuló villamosenergia-exportra kivetett 25 százalékos pótvámot.

A Fehér Ház szóvivője a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy Kanadára nem fognak további vámokat kivetni. Az acélra és az alumíniumra korábban bejelentett 25 százalékos vámok azonban a terveknek megfelelően kedden éjfélkor hatályba lépnek, és kivétel nélkül minden kereskedelmi partnerre vonatkoznak, Kanadára is.

A legfrissebb adatok szerint az amerikai ipari szektor által felhasznált acél mintegy negyedét importálják. Az alumínium esetében ez az arány több mint 40 százalék.

A közgazdászok arra számítanak, hogy a magasabb importköltségek számos amerikai ipari vállalat termelési költségeit növelni fogják. A vásárlók valószínűleg áremelkedéssel szembesülnek, és a cégek versenyképessége külföldön csökkenhet.

(MTI)