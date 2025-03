Külföld :: 2025. március 15. 21:40 ::

Zavartalan éjszakai műszakot akart: többrendbeli gyilkossággal vádolják egy németországi hospice-kórház ápolóját

Többrendbeli gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolják egy németországi hospice-kórház ápolóját, aki az ügyészség gyanúja szerint azzal az indítékkal követte el a bűncselekményeket, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.

Az ügyben eljáró aacheni bíróság szóvivője elmondta: a 44 éves férfi feltehetően még több, az első vádiratban nem szereplő gyilkosságot is elkövetett vagy megkísérelt, emiatt pótlólagosan további bűncselekmények miatt is vádat emeltek ellene. Így már összesen kilenc gyilkossággal és 34 gyilkossági kísérlettel vádolják, amelyeket a gyanú szerint néhány hónap leforgása alatt - 2023 decembere és 2024 májusa között követett el oly módon, hogy túladagolta az altatót vagy a fájdalomcsillapítót a betegeknek a Würselen településen működő intézményben. Egyes pácienseket a férfi többször is megkísérelt megölni.

Büntetőügyének tárgyalása március 24-én kezdődik.

(MTI)