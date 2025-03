Külföld, Háború :: 2025. március 26. 21:01 ::

Tajvani mezőgazdasági miniszter: az élelmiszer-ellátás egy katonai invázió esetén is működne

Tajvan 143 élelmiszer-elosztó állomással és vészhelyzet esetén is teljesen működőképes ellátási láncokkal rendelkezik - jelentette ki szerdán Csen Csüncsi mezőgazdasági miniszter, utalva arra, hogy a rendszer egy esetleges katonai invázió vagy tengeri blokád esetén is működőképes volna.

A miniszter parlamenti meghallgatásán elmondta: "Tajvan jelenleg öt és fél havi állami gabonatartalékkal rendelkezik", amely szerinte "akár nyolc-kilenc hónapra is nőhet, ha [az idei] termés jó lesz." Hozzátette: az állami készletek "általában nyolc és tizenkét hónap közötti időszakra elegendők", de miután a sziget magán gabonatartalékokkal is rendelkezik, így élelmiszer-szükséglete "jelenleg akár egy évig is fedezhető."

A tajvani mezőgazdasági minisztérium jelezte, hogy a közeljövőben további részleteket hoz nyilvánosságra a válságkezelési tervekről, válaszul a tajvani élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggodalmakra.

Csen ezzel Veng Hsziao-lingnek, a Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang, KMT) egyik képviselőjének kérdéseire válaszolt, aki a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) által készített azon jelentésre hivatkozott, amely Tajvan élelmezésbiztonságát vizsgálta.

Veng szerint a jelentés arra figyelmeztet, hogy egy kínai blokád "bármikor" megakadályozhatja a hajók Tajvanra jutását. A szigetország élelmiszer-szükségletének 70, energiaszükségletének pedig 96 százalékát importból fedezi.

Kína továbbra is saját területének tekinti a szigetet, és rendszeresen hangoztatja, hogy előbb-utóbb ellenőrzése alá vonja. Az Egyesült Államok viszont kiáll Tajvan önállósága mellett, és katonailag is támogatja a szigetet.

2024. október 14-én a kínai hadsereg "Joint Sword-2024B" néven hadgyakorlatot tartott Tajvan körül, és ez - saját közlése szerint - "szigorú figyelmeztetésként" szolgált a tajvani függetlenséget támogató erőknek. A gyakorlat a kulcsfontosságú kikötők és területek blokádjára, valamint a tengeri és légi harckészültségre összpontosított.

(MTI)