Külföld :: 2025. április 9. 19:27 ::

Házi őrizetbe helyezték a moldovai gagauz autonóm terület vezetőjét

Harminc napra házi őrizetbe helyezte szerdán az illetékes bíróság Evgeniya Gutult, a moldovai gagauz autonóm terület vezetőjét.

"Vannak még tisztességes bíráink. Láthatom családom és gyermekeim. Köszönet védőimnek. Két héten át törvénytelenül börtönben voltam. Remélem, az ügyészek megértik hibájukat, és a történtek résztvevőit felelősségre vonják törvénytelen őrizetbe vételemért és bebörtönzésemért" - hangsúlyozta Gutul.

Hangot adott azon véleményének is, hogy a chisinaui vezetés példát akar statuálni rajta az ellenzék megfélemlítésére. "Mindez azért történik, hogy megvezessék a polgárokat és elnyomják az ellenzéket. Ami az ügyemet és őrizetbe vételemet illeti, az más ellenzéki politikusoknak szánt üzenet: ha szókimondók lesztek, és azt teszitek, ami nem tetszik a kormánypártnak, akkor rátok is ugyanez a sors vár" - húzta alá Gutul, hozzátéve, hogy az ellene indított per egyben Chisinau Gagauziára gyakorolt nyomásgyakorlása is.

Gutult március 25-én vették őrizetbe a chisinaui repülőtéren. A hatóságok szerint a politikusnő kiutazási tilalom hatálya alatt áll. Gutul tagadta az ellene felhozott vádakat.

Gutult 2023-ban választották meg az autonóm térség élére. Viszonya feszült az európai integrációra törekvő chisinaui vezetéssel, amely tart attól, hogy Moszkva és a Moldovából elmenekült oligarchák befolyást gyakorolnak a belpolitikai életre.

Gutul ellen büntetőeljárást is indítottak azzal a gyanúval, hogy 2019-től 2022-ig oroszországi forrásokat csatornázott át az emigrációban élő Ilan Shor üzletember vezette, mostanra betiltott ellenzéki Sor párthoz. A politikusnő koholtnak nevezte az ellene felhozott vádakat.

A 134 ezer lakosú autonóm területet túlnyomó többségben az altáji török népekhez tartozó, de ortodox keresztény vallású gagauzok lakják.

(MTI)