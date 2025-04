Külföld :: 2025. április 16. 22:26 ::

Felfüggesztettek három magas rangú tisztségviselőt a Pentagonnál

Az amerikai védelmi minisztériumnál három magas rangú tisztségviselőt függesztettek fel hivatalából egy kiszivárogtatásról szóló vizsgálattal összefüggésben – közölte szerdán a Pentagon.

Szerdán Dan Caldwell miniszteri főtanácsadót és Collin Carroll államtitkári kabinetfőnököt érintette az intézkedés, mindkettőjüket azonnali hatállyal adminisztratív szabadságra küldték, és kikísérték a Pentagon épületéből, és korábban hasonló intézkedést hoztak Darin Selnick miniszteri kabinetfőnök-helyettessel szemben is.

A védelmi minisztérium illetékesei annyit közöltek, hogy a felfüggesztés egy jelenleg is zajló vizsgálattal függ össze, de a tisztségviselők elleni kifogást nem részletezték.

A Pentagon a közelmúltban jelentette be, hogy nemzetbiztonsági információk jogosulatlan közzététele miatt indított nyomozást, amivel párhuzamosan kilátásba helyezték, hogy a vizsgálat során hazugságvizsgálót is felhasználnak. Joe Kasper, a minisztérium kabinetfőnöke azt is közölte, hogy a kiszivárogtatásért felelősökkel szemben bűnügyi feljelentést javasolnak majd.

(MTI)