Pakisztánban a KFC-k fizetik meg a zsidó népirtás árát

Mintegy húsz támadás ért már KFC gyorséttermeket Pakisztánban a gázai háború kitörése óta, és ezek miatt már összesen 160 embert letartóztattak - közölte szombaton az iszlámábádi kormány. Az egyik ilyen támadásban életét vesztette az amerikai étteremlánc egyik alkalmazottja.

A 2023 októberében kirobbant gázai háború miatt több iszlamista párt bojkottot hirdetett Pakisztánban az Izraelt támogató Egyesült Államok érdekeltségei ellen, majd tüntetések is voltak, amelyek aztán többször zavargásba torkollottak, és a KFC éttermeket fizikai támadás is érte: felgyújtották őket, betörték ablakaikat, bántalmazták dolgozóikat. Most április eleje óta pedig megugrott ezeknek a támadásoknak a száma.

Tallal Csaudri pakisztáni belügyminiszter-helyettes sajtótájékoztatón számolt be ezekről az incidensekről, és elmondta, hogy a haláleset múlt vasárnap történt, egy lahori étteremben vesztette életét egy női alkalmazott. Csaudri emlékeztetett arra, hogy a pakisztáni KFC-k csak hazai élelmiszert használnak fel, hazai receptek alapján készítik az ételeket, és alkalmazottaik pakisztániak.

