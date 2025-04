Külföld :: 2025. április 26. 10:30 ::

Teljesen megtelt a Szent Péter tér Ferenc pápa temetésén

A Vatikán péntek esti bejelentése szerint az elmúlt három napban negyedmillióan rótták le kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál a Szent Péter-bazilikában, mielőtt este 7 órakor lezárták a nyitott koporsót.

A Giovanni Battista Re bíboros által vezetett szertartást az egyházfő korábban egyszerűsítette, így a hagyományosan használt három koporsó helyett egyetlen, cinkkel bélelt fakoporsóban helyezik végső nyugalomra – írja az Index.

Ma reggelre a Szent Péter tér teljesen megtelt (köztük rengeteg fiatallal), oda már senkit nem tudnak beengedni a CNN szerint. Ferenc pápa temetésére aprólékosan megtervezett forgatókönyv készült – a ceremónia nagy része a Vatikánban zajlik.

A Corriere della Sera lap arról számolt be, hogy a pápa koporsóját a népszerű pápamobillal szállítják majd végső nyughelyére, a Santa Maria Maggiore-bazilikához. A járművet, amelyet korábban a pápa külföldi útjain használtak, külön erre az alkalomra alakították át.



A pápamobil (fotó: Vatican Pool/Getty Images)

A döntés mögött az a szándék áll, hogy az emberek láthassák a koporsót, miközben lassú, gyalogos tempóban halad végig Róma központján. Különösen megható egybeesés, hogy Ferenc pápa utolsó nyilvános megjelenése is a pápamobilhoz kötődik: épp húsvétvasárnap, mindössze egy nappal halála előtt integetett a Szent Péter téren összegyűlt tömegnek a járműből, mielőtt megjelent a bazilika középső erkélyén.

A szertartáson 980 egyházi méltóság – bíborosok, püspökök és papok – koncelebrál, valamint 200 áldoztatószolgáló és több mint négyezer pap vesz részt. A szertartás nyelve latin, és a pápa által kért egyszerűsített változatát követi az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (vagyis a római pápa temetési szertartásrendjét szabályozó hivatalos egyházi dokumentum) 2024-es kiadásának. Az oltár előtt jobbra elhelyezték a Salus Populi Romani ikont, amely különösen kedves volt az elhunyt pápa számára.

A szentmisén a hívek imádságait hat nyelven olvassák fel: franciául, arab nyelven, portugálul, lengyelül, németül és mandarinul. A szertartás végén következik az Ultima commendatio (végső ajánlás) és a Valedictio (búcsúvétel), majd a koporsót a Szent Péter-bazilikán keresztül átviszik a Santa Maria Maggiore-bazilikába a temetésre. A menet a Perugino-kapun hagyja el a Vatikánt, áthalad a Principe Amedeo di Savoia-Aosta alagúton, majd a Corso Vittorio Emanuelén, a Velence téren, a Fori Imperialin, a Colosseumnál, végül a Via Labicanán és a Via Merulanán át jut el a Santa Maria Maggiore-bazilikához. A temetésen összesen 164 hivatalos delegáció vesz részt – köztük 12 uralkodó, 53 államfő és 15 kormányfő –, valamint számos vallási vezető a világ különböző felekezeteiből. Jelen van az amerikai elnök a first ladyvel, Joe Biden és felesége, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök az elnökség főtitkárával, Lula da Silva brazil elnök a feleségével, valamint Zelenszkij is.

Az orosz kormány így Olga Ljubimova kulturális minisztert küldte Ferenc pápa búcsúztatására, hiszen Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Óriási tapsvihar fogadta Ferenc pápa egyszerű fakoporsóját, amint kivonultak azzal a Santa Maria Maggiore bazilika elé. Az egyszerű koporsóban elhelyezték azt a leiratot, pergament is, amely a halál beálltát hivatalosan kimondja



Ferenc pápa fakoporsója a Santa Maria Maggiore bazilika előtt (fotó: Dan Kitwood/Getty Images)

Felcsendült az „Adj uram örök nyugadalmat neki” kezdetű gyászszertartásokon szokásosan elhangzó ének, amelyre a kórus zsoltárversekkel válaszol.

A bazilikából kivonult a papság is, vörös miseruhában, amely a vértanúság, hit és isteni küldetés összefonódásának jelképe.

(Index, Telex nyomán)