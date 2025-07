Külföld :: 2025. július 17. 17:22 ::

16 évre csökkentik a választási korhatárt az Egyesült Királyságban

Nagy-Britanniában a következő választáson már 16 éves kortól lehet szavazni – jelentette be a kormány, mely a korosztállyal szembeni méltányossággal indokolta a döntését. A 16-17 éves korosztályból sokan ugyanis már jelenleg is dolgoznak, és a fegyveres erőknél is teljesíthetnek szolgálatot – ezért indokolt az, hogy a közügyekbe is lehessen beleszólásuk. A munkáspárti kormányzat egyik választási ígéretét teljesítő lépés jogegységi célokat is szolgál, ugyanis a jelentős autonómiát élvező Skóciában és Walesben a parlamenti választáson már jelenleg is 16 éves kortól lehet voksolni, írja a Guardian nyomán a Telex.

A csütörtökön ismertetett választójogi reform értelmében a szavazók a jövőben bankkártyával vagy veteránigazolvánnyal is igazolhatják magukat a szavazásnál. A regisztráció is egyszerűbb lesz, hogy így teremtsen nagyobb szavazási kedvet a jelenleg 48 millió, a bővítéssel 54 millió választásra jogosult polgár körében.

A reform kiterjed a jelöltek biztonságának növelésére és a külföldi befolyás visszaszorítására, és a kampánytámogatások átláthatóságának javítására is. A szigorúbb ellenőrzés mellett a szabályok megsértői akár félmillió fontos (ami forintban nem kevesebb mint 230 milliót jelent) bírságra is számíthatnak, ráadásul a hamis adatok közlése bűncselekménynek számít majd. Korlátozni fogják a külföldi vállalatokon keresztüli kampánytámogatásokat is.

A kampányszabályok reformját az gyorsította fel, hogy Elon Musk felvetette a bevándorlásellenes Reform UK 100 millió dolláros támogatását (ez a terv lekerült napirendről, miután a milliárdos alkalmatlannak nevezte a párt vezetőjét, Nigel Farage-t). A jövőben Musk például nem tehetne kampányadományokat, és cégen keresztül is csak akkor, ha bizonyítani tudja, hogy az adott cég Nagy-Britanniában termelte meg az adomány alapját.

A jelöltek és stábtagjaik védelmében a jövőben nem lesz kötelező a jelöltek lakcímének feltüntetése a kampányanyagokon, és a politikai kampányok résztvevői elleni támadások súlyosabb elbírálás alá esnek majd.