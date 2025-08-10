Külföld :: 2025. augusztus 10. 23:54 ::

Többen megsérültek egy földrengésben Törökország nyugati részén

Legalább hárman megsérültek a Törökország nyugati részét vasárnap este megrázó, 6,1-es erősségű földrengésben - közölték a török hatóságok.

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földmozgás fészke Balikesir tartomány Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett.

Ali Yerlikaya török belügyminiszter legalább három sérültről számolt be a CNN Türk hírtelevíziónak nyilatkozva. Mint mondta, ezen felül igyekeznek felvenni a kapcsolatot romok alá szorult másik két emberrel is. A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni, mentőegységek eddig egy embert mentettek ki a törmelék alól.

Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak.

Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások. Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést.

(MTI)