Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 11. 09:16 ::

10,7 százalékkal nőtt Románia külkereskedelmi mérleghiánya az első fél évben

Éves összevetésben 10,7 százalékkal nőtt Románia külkereskedelmi mérleghiánya az első fél évben - közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Az év első hat hónapjában a külkereskedelmi deficit értéke 16,712 milliárd euró volt, 1,617 milliárd euróval több, mint 2024 azonos időszakában. Ez minden idők legnagyobb első féléves kereskedelmi hiánya Romániában, az eddigi negatív rekordot a 2022-es 15,437 milliárd euró jelentette.

Az év első hat hónapjában az áruexport értéke 3,1 százalékkal 47,676 milliárd euróra, míg az áruimporté 4,9 százalékkal 64,388 milliárd euróra emelkedett.

Az uniós tagállamokkal folytatott külkereskedelem részaránya 71,7 százalék volt az export és 72,3 százalék az import területén.

Júniusban az export 6,3 százalékkal 8,218 milliárd euróra, míg az import 0,6 százalékkal 10,592 milliárd euróra ) nőtt. A havi mérleghiány 2,373 milliárd euró volt, 14,6 százalékkal kisebb, mint egy évvel korábban.

(MTI)