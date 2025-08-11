Külföld :: 2025. augusztus 11. 14:17 ::

Rendkívüli hőhullám érte el Franciaországot

Rendkívül magas hőmérsékletekre lehet számítani hétfőtől egész héten Franciaországban, ahol 12 délnyugati megyében a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A Météo-France előrejelzése szerint a maximális hőmérséklet számos helyen meghaladhatja a 40 Celsius-fokot, helyenként akár a 42 fokot is elérheti.

A hőmérséklet már vasárnap meghaladta a 40 Celsius-fokot az ország déli részében, 42,2 fokot mértek Hérault megyében, 41,3 fokot Pyrénées-Orientales megyében és 40,9 fokot Gard megyében.

A hőhullám, amely péntek óta terjed és erősödik Franciaország déli felén, hétfőtől észak felé terjed a meteorológiai intézet szerint.

Franciaország egész területén meghaladja a 30 Celsius-fokot a hőmérséklet, amely az ország középső részén 38 fokra, a párizsi régióban pedig 34 fokig emelkedhet - közölte a Météo-France. A hétfő reggel közzétett jelentésében a meteorológiai intézet azt is jelezte, hogy a jelenlegi hőhullám legalább a hétvégéig tartani fog.

"Az éjszakák meglehetősen nehezek lesznek" - jelezte az intézet, mivel az éjszakai minimumhőmérséklet is magas lesz: Párizsban a következő éjszakákon nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet.

Idén nyáron ez a második hőhullám Franciaországban, a június 19. és július 4. közötti első időszak után. A Météo-France szerint ez az 1947 óta regisztrált 51. hőhullám az országban.

Jean Jouzel klimatológus szerint a hőhullám kockázata Franciaországban kétszer olyan magas, mint harminc évvel ezelőtt.

"Globális felmelegedésben vagyunk, amelyet negyven éve dokumentálunk, ezért ne lepődjünk meg azon, amit most tapasztalunk" - mondta a szakértő.

(MTI)