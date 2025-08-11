Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 11. 17:09 ::

Wifo: Ausztriában továbbra sem látszanak a gazdasági fellendülés jelei

Ausztria gazdasága továbbra sem mutatja a tartós fellendülés jeleit. A feldolgozóiparban folytatódik a recesszió, miközben dinamikus növekedés csak a közszolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások területén érzékelhető a Wifo osztrák gazdaságkutató intézet hétfőn publikált jelentése alapján.

Az Egyesült Államokban az újonnan bevezetett magas vámok lassítják a gazdasági növekedést és gyorsítják az inflációt, miközben a munkanélküliség is emelkedik. Ezzel szemben Kínában deflációs nyomás van az áttermelés és az ingatlanválság miatt. Az euróövezet gazdasága viszonylag stabil, bár Ausztriában továbbra is gyenge a helyzet: a vállalati hangulat enyhén javult, de a pesszimizmus dominál. A drasztikus áramár-emelkedés újabb inflációs nyomást okoz, miközben a munkaerőpiac a recesszió jeleit mutatja - olvasható a jelentésben.

Az Egyesült Államok és az EU júliusi megállapodása értelmében az Egyesült Államok 15 százalékra emeli az EU-importok alapvámját, az EU viszont egyes importvámokat csökkent, és 2028-ig jelentős energiabeszerzéseket és tengerentúli beruházásokat ígér. A megvalósítás részletei és az, hogy az amerikai adminisztráció mennyire tartja majd magát a megállapodáshoz, még bizonytalan.

Az Egyesült Államokban a második negyedévi gazdasági teljesítmény emelkedett ugyan az előző negyedévhez képest, de az egész első fél évben gyengülő konjunktúrát mutat, a magas vámtarifák miatti gyorsuló infláció miatt pedig a jegybanki alapkamatot még nem csökkentették.

Kína gazdaságát exporttöbblet és túltermelés jellemzi, miközben a magas technológiai verseny és az ingatlanválság fékezi az árak emelkedését. Az eurózóna gazdasága az első fél évben stabil volt, a munkanélküliség alacsony, az infláció pedig az Európai Központi Bank (EKB) célértékén áll, ezért az EKB nem csökkentette a kamatokat.

Ausztriában a gazdaság stagnál, miközben a közszférában nő a foglalkoztatás. A villamos energia ára az év eleje óta harmadával emelkedett, ami az inflációt Ausztriában az euróövezet átlagánál magasabb szintre tolta. A munkaerőpiac gyengeségét mutatja a növekvő munkanélküliség és a csökkenő álláshirdetések, ugyanakkor a nők nyugdíjkorhatárának emelése jelentős foglalkoztatási növekedést hozott a 60 év felettiek körében, anélkül hogy a fiatalok kiszorulnának a munkaerőpiacról.

Ezeket a megállapításokat a Wifo gazdasági elemzése és Stefan Schiman-Vukan idézett értékelése támasztja alá, amely kiemeli, hogy a nyugdíjkorhatár emelése hatékony eszköz a foglalkoztatás növelésére a munkaerőhiányos időszakokban.

(MTI)