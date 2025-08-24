Külföld :: 2025. augusztus 24. 17:40 ::

Toroczkai: nem lehet ugyanarra a népszavazásra hivatkozni az egyik esetben, ha egy másikban nem érvényesítik azt!

„Ukrajna ezen a napon ünnepli függetlenségét az 1991-es népszavazás eredményei alapján” – írja X-en Toroczkai László.

Kifejtette, hogy ugyanebben az évben egy ugyanilyen legitim népszavazás döntött Kárpátalja autonómiájáról, de ezt az ukrán parlament a mai napig nem ratifikálta.

Nem lehet ugyanarra a népszavazásra hivatkozni az egyik esetben, ha egy másikban nem érvényesítik azt! – mondta a Mi Hazánk pártelnöke.