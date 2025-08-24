„Ukrajna ezen a napon ünnepli függetlenségét az 1991-es népszavazás eredményei alapján” – írja X-en Toroczkai László.
Kifejtette, hogy ugyanebben az évben egy ugyanilyen legitim népszavazás döntött Kárpátalja autonómiájáról, de ezt az ukrán parlament a mai napig nem ratifikálta.
Nem lehet ugyanarra a népszavazásra hivatkozni az egyik esetben, ha egy másikban nem érvényesítik azt! – mondta a Mi Hazánk pártelnöke.
Ukraine celebrates its independence on this day based on the results of the 1991 referendum. In the same year, an equally legitimate referendum decided on the autonomy of Transcarpathia, but this has not been ratified by the Ukrainian parliament to this day. You cannot refer to… https://t.co/A06KloenzB— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) August 24, 2025