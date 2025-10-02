Külföld :: 2025. október 2. 08:53 ::

Vance: tartós leépítésekhez vezethet, ha a szövetségi intézményeket érintő leállás elhúzódik

Az amerikai kormányzati szférában tartós leépítésekhez vezethet, ha a szövetségi intézményeket érintő leállás elhúzódik – jelentette ki J.D. Vance alelnök szerdán a washingtoni Fehér Ház sajtótájékoztatóján.

Az alelnök a rendkívüli kormányzati leállás miatt jelent meg az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján, amelyen azt hangoztatta, hogy minden kormányzati elbocsátás annak figyelembe vételével és annak érdekében történik, hogy az amerikai állampolgárok továbbra is hozzájussanak a legszükségesebb állami szolgáltatásokhoz.

"Egyes embereket el kell majd bocsátanunk, ha a leállás folytatódik. Nem szeretjük ezt, és nem szükségszerűen ezt akarjuk, de meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy az amerikai emberek számára a szükséges szolgáltatások tovább működjenek" – fogalmazott J. D. Vance, aki személyes véleményként kifejtette, hogy nem tartja valószínűnek az elhúzódó rendkívüli helyzetet, mert bizonyos repedéseket észlel a demokraták ellenállásán.

Az alelnök azt is közölte, hogy szerdán republikánus és demokrata törvényhozókkal is tárgyalt annak érdekében, hogy létrejöjjön a szenátusban a szükséges szavazatszám, aminek révén átmeneti költségvetést fogadnak el.

J.D. Vance megismételte, hogy a Fehér Ház nyitott a tárgyalásra a demokrata párti kongresszusi vezetőkkel a szövetségi forrásból finanszírozott egészségügyi ellátásokról, de csak azt követően, hogy elfogadják a kormányzat működését november közepéig lehetővé tevő átmeneti költségvetést.

Az alelnök a fehér házi sajtótájékoztatón megismételte a Trump-kormányzat álláspontját, miszerint a kormányzati leállásért a demokraták felelősek, mert ragaszkodnak ahhoz, hogy a szövetségi költségvetésből finanszírozzanak illegális bevándorlók számára egészségügyi ellátásokat, ami a kormányzat számára nem fogadható el.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt hangoztatta, hogy a demokrata párti szenátusi tagok Joe Biden elnöksége idején, amikor többségben voltak a felsőházban, több mint tucatnyi alkalommal szavaztak meg a jelenleg is napirenden lévővel megegyező áthidaló költségvetési javaslatot. Hozzátette, hogy amikor az Egyesült Államok adóssága meghaladja a 37 ezer milliárd dollárt, akkor az ország nem tudja megengedni magának, hogy olyan emberek számára adjon ingyenes egészségügyi ellátását, akik a törvény megszegésével lépték át a határt.

A demokraták szerint nincs olyan szándékuk, hogy törvénytelenül érkezett bevándorlók is költségvetési forrásból jussanak egészségügyi szolgáltatásokat. Hakeem Jeffries, a kongresszusi alsóház vezető demokrata képviselője szerint pártja célja, hogy amerikaiak számára általánosságban megőrizze a szociális alapú egészségügyi ellátásokra való jogosultságot.

Az amerikai szövetségi kormányzat intézményeinek többsége szerdától szünetelteti a működését, ami azt jelenti, hogy az alkalmazottak nagy részét kényszerpihenőre küldték, ami alatt fizetést sem kapnak. A leállás nem érinti többi között a rendvédelmet, a hadsereg működését és a szociális ellátásokat.

A kormányzati intézmények azután voltak kénytelen felfüggeszteni munkájukat, hogy a kedd éjféli határidőig a törvényhozás nem fogadta el a finanszírozásról szóló átmeneti költségvetésről szóló törvényt. A 100 tagú szenátus kedden késő este tartott utolsó szavazásán három demokrata párti szenátor a republikánus többséggel együtt szavazott, de a szükséges minősített többséghez 60 voksra van szükség, amihez hét demokrata támogatása kell.

(MTI)