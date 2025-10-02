Külföld :: 2025. október 2. 15:27 ::

Forbes: Elon Musk vagyona a világon elsőként közelítette meg az 500 milliárd dollárt

Elon Musk vagyona a világon elsőként közelítette meg az 500 milliárd dollárt az amerikai Forbes magazin becslése szerint.

A Forbes becslése szerint Musk vagyona körülbelül 499,1 milliárd dollár, és ezzel 150 milliárd dollárral haladja meg az Oracle társalapítója, Larry Ellison vagyonát.

A vagyon túlnyomó részét Musk a Tesla elektromosautó gyártó vállalatban és a SpaceX űrhajózási vállalatban tartott részvénytulajdona adja. Musk vagyonát nehezebb megbecsülni, mint más milliárdosokét, mert néhány vállalata nem jegyzett a tőzsdén. Portfóliójában szerepel még a közösségi média platform X, a mesterséges intelligenciát fejlesztő xAI és a neurális implantátumokat gyártó Neuralink is.

Musk vagyona 2024 decemberében lépte át a 400 milliárd dolláros határt, majd politikai szerepvállalását követően visszaesett. A vagyoni portfólióban kulcsszerepet játszó Tesla részvények árfolyama azóta visszapattant, amit a robottaxik terjedésére és a robotika növekedésére vonatkozó piaci várakozások, valamint az elektromos járművekre nyújtott szövetség ösztönzők szeptember végi lejárta előtti eladási hullám is támogatott.

(MTI)