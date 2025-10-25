Külföld :: 2025. október 25. 18:27 ::

Brazil elnök: működésképtelenné vált az ENSZ

Működésképtelennek nevezte az ENSZ-t és más hasonló nemzetközi szervezeteket Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a segítségnyújtás kudarcára hivatkozva a Gázai konfliktusban.

"Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek" - mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel. "Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik" - tette hozzá.

Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az övezetet vezető Hamász között. "Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?" - mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében.

Lula a Délkelet-ázsiai Államok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog. A tervezett megbeszélést Trump is megerősítette. "Úgy gondolom, találkozunk" - mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One kormányzati repülőgépen.

A két államfő között Donald Trump januári újraválasztása óta feszült hangulat az utóbbi időben enyhült. Az ENSZ szeptemberi közgyűlése alkalmából létrejött találkozón Trump "kiváló kémiai összhangról" beszélt Lulával kapcsolatban. A két 79 éves politikus október elején telefonon beszélt egymással. Trump a beszélgetést "nagyon jónak" minősítette, a brazil elnökség pedig közölte, hogy 30 percig "barátságos hangnemben" diskuráltak egymással.

(MTI nyomán)