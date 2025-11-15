Külföld :: 2025. november 15. 23:10 ::

Nem volt jó ötlet a gyorsvonat tetején utazni Ausztriában (sem)

Meghalt egy 15 éves cseh lány Alsó-Ausztriában szombatra virradóan, miután leesett egy mozgó gyorsvonatról Blindenmarktban.



A Der Standard információi szerint több, szintén Csehországból érkező fiatallal közösen kapaszkodott fel a vonat tetejére Amstettenben, és egészen St. Pöltenig utazott volna.

Az ORF úgy tudja, hogy a fiatalok hajnalban St. Pöltenben vették észre a lány eltűnését, és csak pár órával később jelentették be a rendőrségen. Végül a sínek mellett találták meg a holttestét, azonban a mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

(Index)