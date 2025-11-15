Meghalt egy 15 éves cseh lány Alsó-Ausztriában szombatra virradóan, miután leesett egy mozgó gyorsvonatról Blindenmarktban.
A Der Standard információi szerint több, szintén Csehországból érkező fiatallal közösen kapaszkodott fel a vonat tetejére Amstettenben, és egészen St. Pöltenig utazott volna.
Az ORF úgy tudja, hogy a fiatalok hajnalban St. Pöltenben vették észre a lány eltűnését, és csak pár órával később jelentették be a rendőrségen. Végül a sínek mellett találták meg a holttestét, azonban a mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
(Index)