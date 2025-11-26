Külföld :: 2025. november 26. 15:36 ::

Az ukrajnai érdekeltségű Metinvest vásárol fel egy romániai nehézipari vállalatot

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy Rinat Ahmetov, a leggazdagabb ukrán (pontosabban tatár) üzletember cége, a Metinvest B.V., felvásárolja az Arcelor Mittal Tubular Products SA-t - írja az economica.net az EB közleménye alapján.

"A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tranzakció nem vet fel konkurenciaproblémákat, tekintettel arra, hogy a tervezett tranzakció eredményeként a cégek egyesült piaci helyzete korlátozott marad" - olvasható az Európai Unió Hivatalos lapján közzétett közleményben.

Az Arcelor Mittal Tubular Products Iasi-ban található üzeme acélból gyárt csöveket, vezetékeket és cső alakú profilokat. A 170 embert foglalkoztató vállalat 2024-ben 304,687 millió lej (22,869 milliárd forint) árbevétel mellett 66,493 millió lej (4,990 milliárd forint) veszteséget könyvelt el.

A cég jelenlegi tulajdonosa a luxembourgi székhelyű, a világ vezető acél- és bányaipari vállalatai közé tartozó Arcelor Mittal. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.

A Hollandiában bejegyzett Metinvest B.V. a Rinat Ahmetov tulajdonában levő Metinvest Holding része. A leggazdagabb ukrajnai üzletembernek már vannak érdekeltségei Romániában, a megújuló forrásokból származó energiatermelés terén. A DRI Energy két napelemparkot és egy szélturbinaparkot működtet Romániában, ezek beépített teljesítménye 173 megawatt (MW). Folyamatban van egy harmadik, 126 MW beépített teljesítményű napelemparknak a kialakítása is, amely Románia legnagyobb ilyen létesítménye lesz.

