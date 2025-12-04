Külföld :: 2025. december 4. 15:51 ::

Korlátozták a FaceTime működését Oroszországban

Korlátozták Oroszországban az iPhone FaceTime szolgáltatásának működését, arra hivatkozva, hogy terrorcselekmények szervezésére és végrehajtására használható - közölte az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) csütörtökön a TASZSZ hírügynökséggel.

A hatóság sajtószolgálata a bűnüldöző szervekre hivatkozva rámutatott, hogy a FaceTime-ot terrorcselekmények koordinálására, végrehajtók toborzására, valamint csalás és más bűncselekmények elkövetésére használják. Ennek alapján a Roszkomnadzor úgy döntött, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be a szolgáltatásra vonatkozóan.

Korábban az orosz belügyminisztérium arról számolt be, hogy növekszik a nemzetközi számokról érkező csaló hívások száma, ezek egy részét FaceTime-on kezdeményezik.

(MTI)