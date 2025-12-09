Külföld :: 2025. december 9. 21:23 ::

Ausztráliában hatályba lépett a 16 év alattiakra vonatkozó tilalom az úgynevezett közösségi média használatában

A világ országai közül elsőként Ausztráliában lépett hatályba a 16 év alattiakra vonatkozó tilalom az ún. közösségi média használatában.



Illusztráció: Getty Images

Anthony Albanese miniszterelnök kormánya a helyi idő szerint szerdán hatályba lépett törvénnyel a fiatalokat olyan kockázatoktól, illetve jelenségektől kívánja megvédeni, mint a kibertérben történő zaklatás, a javak, szolgálatások és médiatartalmak ártalmas fogyasztása. Saját szavai szerint ezzel "a normális gyermekkort" is vissza akarja adni nekik, ne "a képernyőt pörgessék folyamatosan".

A szabályozás által érintett korosztályba tartozók a jövőben nem rendelkezhetnek saját fiókkal a nagy közösségi médiaplatformokon. Ez egyebek között az Instagramot, a Tiktokot, a Snapchatet, a Facebookot és a Youtube-ot érinti. Az egyes médiacégeknek egy év állt rendelkezésükre az életkor-ellenőrzés bevezetésére. Szabálysértés esetén súlyos pénzbírságok szabhatók majd ki. Kivételt képeznek az üzenetküldő szolgáltatások, mint például a Whatsapp, az elektronikus levelezés, az online játékok és a különböző oktatási szolgáltatások.

A szabályozás bírálói aránytalanul szigorúnak tartják a tilalmat, és benyújtottak egy keresetet ellene a legfelsőbb bíróságon. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a tizenévesek a tiltás hatására egyszerűen áttérnek más szolgáltatások használatára, amelyeken az ellenőrzést könnyebb kikerülni.

Albanese nemrég elismerte, hogy ugyan a törvény "nem tökéletes", de segíteni fog megmenteni a fiatalok életét.

(MTI)