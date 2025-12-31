Külföld :: 2025. december 31. 14:47 ::

Megduplázódott a kivégzések száma az USA-ban

2025-ben az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma – elérve az elmúlt 16 év legmagasabb szintjét –, amivel gyakorlatilag megduplázódott a kivégzések száma 2024-hez képest – írja a Guardian nyomán a 24.



Fotó: Paul Buck/AFP/Getty Images

Az írás szerint az okok között fontos szerepet játszik a politikai nyomás: Donald Trump ugyanis olyan elnöki rendeletet adott ki („Restoring the Death Penalty”), amelynek célja az volt, hogy szövetségi és állami szinten is erősítse a már kiszabott halálbüntetések végrehajtásának felgyorsítását.

Az is a tendenciát erősítette, hogy konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság az idén szinte minden olyan fellebbezést elutasított, amelyek a kivégzések felfüggesztésére vonatkoztak – így kevesebb volt a jogi lehetőség az utolsó pillanatban megállítani a kivégzéseket.

Az év során összesen 47 elítéltet – kizárólag férfiakat – végeztek ki a halálbüntetést alkalmazó államokban. Ez majdnem kétszerese a 2024-es számnak, és 2009 óta a legmagasabb az Egyesült Államokban.

Az idén összesen 12 államban hajtottak végre halálbüntetést, egy évvel korábban még csak 9 szövetségi államban – írja a lap.

Az egyes államokat tekintve Floridában nőtt leginkább a kivégzések száma, ahol 2025-ben 19 halálos ítéletet hajtottak végre. A republikánus kormányzó, Ron DeSantis így megdöntötte a korábbi floridai rekordot, amely egy év alatt maximum nyolc kivégzést jelentett.

A Gallup, amely 1937 óta követi nyomon az amerikai közvélemény halálbüntetéssel kapcsolatos nézeteit, arra jutott az idén, hogy az amerikaiak az elmúlt 50 évben soha nem támogatták ilyen kevesen a halálbüntetés kiszabását gyilkosságokért: 52 százalékkal szemben 44 százalék ellenzi, ami a legmagasabb elutasítási arány 1966 óta.

A halálbüntetéssel foglalkozó információs központ, amely a legátfogóbb éves áttekintést készíti az ügyben, azt publikálta, hogy a trendek ellentmondásosak: a megválasztott tisztségviselők tevékenysége és a közvélemény akarata között egyre nagyobb a szakadék. A felmérések azt mutatják, hogy a halálbüntetés 2025-ben egyre népszerűtlenebb az amerikai nép körében, annak ellenére, hogy a politikusok támogatják a kivégzések számának növelését.