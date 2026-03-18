Külföld :: 2026. március 18. 06:42 ::

Keresztényeket megöléssel fenyegető TikTok-videó miatt fogtak el egy férfit Boszniában

Elfogtak egy férfit Bosznia-Hercegovinában kedden, aki a TikTok közösségi oldalon keresztények megölésével fenyegetőzött - közölte a szövetségi rendőrség.

A bosznia-hercegovinai ügyészség utasítására a terrorellenes egység fogta el a férfit, miután az élő közvetítés során nyilvánosan erőszakkal fenyegetőzött, egyebek mellett azt mondva: "megölöm a keresztényeket". A férfinél házkutatást tartottak, az ügyészség folytatja az ügy kivizsgálását.

A hatályos jogszabályok szerint az ilyen jellegű fenyegetések a közbiztonság veszélyeztetésének, valamint erőszakra és vallási gyűlöletre történő uszítás bűncselekményének minősülhetnek, amelyek pénzbírsággal vagy szabadságvesztéssel büntethetők.

(MTI)