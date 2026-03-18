2026. március 18. 14:07

Kiskorút erőszakolt meg egy visszaeső migránsbűnöző Szlovéniában - de mivel ezt is "megbánta", enyhébb büntetést kapott

Egy év nyolc hónap börtönbüntetésre és öt évre szóló kiutasításra ítéltek egy 36 éves algériai férfit Szlovéniában szerdán kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakért.

Az elítélt a tavaly októberben elkövetett bűncselekményt beismerte, és "megbánását fejezte ki".

A perben elhangzottak szerint az elkövető a kiskorú sértettet egy elhagyatott épületbe csalta, ahol a bűncselekmény elkövetése közben érte tetten a rendőrség.

Az ügyészség két év szabadságvesztést és öt év kiutasítást indítványozott. A Nova Gorica-i kerületi bíróság a büntetés mértékét enyhébben állapította meg, a kiutasítás tekintetében azonban az indítvánnyal egyező döntést hozott.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a beismerést és a megbánást, súlyosító körülményként pedig a sértett életkorát és a férfi korábbi görögországi büntetettségét.

Az elítélt Szlovéniában nemzetközi védelemért folyamodóként tartózkodott. Letartóztatásának elrendelése után megszökött, de később Franciaországban, európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vették, majd kiadták Szlovéniának. Korábban több országban - köztük Görögországban, Törökországban és Franciaországban - is követett el bűncselekményeket.

(MTI nyomán)