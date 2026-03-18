Egy év nyolc hónap börtönbüntetésre és öt évre szóló kiutasításra ítéltek egy 36 éves algériai férfit Szlovéniában szerdán kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakért.
Az elítélt a tavaly októberben elkövetett bűncselekményt beismerte, és "megbánását fejezte ki".
A perben elhangzottak szerint az elkövető a kiskorú sértettet egy elhagyatott épületbe csalta, ahol a bűncselekmény elkövetése közben érte tetten a rendőrség.
Az ügyészség két év szabadságvesztést és öt év kiutasítást indítványozott. A Nova Gorica-i kerületi bíróság a büntetés mértékét enyhébben állapította meg, a kiutasítás tekintetében azonban az indítvánnyal egyező döntést hozott.
A bíróság enyhítő körülményként értékelte a beismerést és a megbánást, súlyosító körülményként pedig a sértett életkorát és a férfi korábbi görögországi büntetettségét.
Az elítélt Szlovéniában nemzetközi védelemért folyamodóként tartózkodott. Letartóztatásának elrendelése után megszökött, de később Franciaországban, európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vették, majd kiadták Szlovéniának. Korábban több országban - köztük Görögországban, Törökországban és Franciaországban - is követett el bűncselekményeket.
