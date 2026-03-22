Külföld :: 2026. március 22. 09:07 ::

Ismét országos áramkimaradás volt Kubában

Kubában szombat este egy héten belül már a második országos áramkimaradás volt - jelentette be az amerikai olajembargó alatt álló sziget energiaügyi minisztériuma.

"A nemzeti villamosenergia-hálózat teljes áramkimaradást szenvedett. A helyreállítási eljárások már folyamatban vannak" - írta a tárca az X közösségi oldalon.

Ez a kimaradás a hetedik az elmúlt másfél évben. Az ország villamosenergia-szolgáltatója szerint a Kuba középső részén lévő Nuevita hőerőmű egyik blokkjának leállása dominóhatást váltott ki, ami a nemzeti villamosenergia-hálózat lekapcsolódásához vezetett.

A jelentések szerint este a főváros, Havanna sötétségbe borult. Az utcákon a járókelők zseblámpákkal vagy mobiltelefonjaikkal világítanak maguknak. Az óváros turisztikai negyedében néhány étterem generátorok segítségével maradt nyitva, más vendéglátóhelyek napnyugtakor bezártak.

Kuba villamosenergia-termelése nyolc elöregedő hőerőmű hálózatán alapul, amelyek közül néhány már több mint 40 éve működik, és amelyek gyakran meghibásodnak, vagy karbantartási ciklusok miatt le kell állítani őket.

A 9,6 millió lakosú ország már március 16-án és 17-én is átélt egy több mint 24 órás általános áramkimaradást. A többórás áramszünetek mindennaposak, főleg a vidéki területeken.

Az újabb általános áramkimaradás érintett egy orvosi ellátmányt, élelmiszert, vizet és napelemeket szállító, nemzetközi segélykonvojt is, amely épp ekkor érkezett meg Havannába.

(MTI)