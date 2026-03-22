Kubában szombat este egy héten belül már a második országos áramkimaradás volt - jelentette be az amerikai olajembargó alatt álló sziget energiaügyi minisztériuma.
"A nemzeti villamosenergia-hálózat teljes áramkimaradást szenvedett. A helyreállítási eljárások már folyamatban vannak" - írta a tárca az X közösségi oldalon.
Ez a kimaradás a hetedik az elmúlt másfél évben. Az ország villamosenergia-szolgáltatója szerint a Kuba középső részén lévő Nuevita hőerőmű egyik blokkjának leállása dominóhatást váltott ki, ami a nemzeti villamosenergia-hálózat lekapcsolódásához vezetett.
A jelentések szerint este a főváros, Havanna sötétségbe borult. Az utcákon a járókelők zseblámpákkal vagy mobiltelefonjaikkal világítanak maguknak. Az óváros turisztikai negyedében néhány étterem generátorok segítségével maradt nyitva, más vendéglátóhelyek napnyugtakor bezártak.
Kuba villamosenergia-termelése nyolc elöregedő hőerőmű hálózatán alapul, amelyek közül néhány már több mint 40 éve működik, és amelyek gyakran meghibásodnak, vagy karbantartási ciklusok miatt le kell állítani őket.
A 9,6 millió lakosú ország már március 16-án és 17-én is átélt egy több mint 24 órás általános áramkimaradást. A többórás áramszünetek mindennaposak, főleg a vidéki területeken.
Az újabb általános áramkimaradás érintett egy orvosi ellátmányt, élelmiszert, vizet és napelemeket szállító, nemzetközi segélykonvojt is, amely épp ekkor érkezett meg Havannába.
(MTI)