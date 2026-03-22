Külföld :: 2026. március 22. 14:08 ::

Lavina sodort el turistákat Dél-Tirolban

Két síelő meghalt egy lavina miatt az olaszországi Dél-Tirol tartományban, többen megsérültek - közölték a mentőszolgálat képviselői szombaton.

Az olasz hegyi mentőszolgálat arról számolt be, hogy egy 10 fős túrázócsoportot sodort el a lavina a Ratschings közelében található, 2669 méter magas Hohe Ferse hegyen.

További öt ember megsérült. Legalább egy síelőt súlyos sérülésekkel kellett helikopterrel kórházba szállítani.

Az első jelentések szerint a baleset dél körül történt, mintegy 2300 méteres magasságban.

A két halálos áldozat egy 62 éves hegyi vezető, aki a csoportot vezette, és egy 56 éves férfi volt. Mindketten a környékről származtak. Egy 26 éves olasz nőt kritikus állapotban kellett helikopterrel kórházba szállítani.

Ezen a télen már több lavinabaleset is történt az olasz Alpokban, amelyek több halálesetet és sérülést okoztak.

A legutóbbi balesettel az európai hegyekben az idei téli szezonban október eleje óta legalább 127-re emelkedett a lavinák által okozott halálesetek száma. A legtöbb lavinabaleseti halálesetet Olaszországban regisztrálták, eddig 34 halálesettel, ezt követi Franciaország (31) és Ausztria (29). Az adatokat az Európai Lavinafigyelő Szolgálat (EAWS), az ilyen esetek szövetsége gyűjti.

(MTI)