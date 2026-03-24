Külföld, Háború :: 2026. március 24. 12:12 ::

Az idióta német külügyér azért hálás Amerikának, mert "felszabadította az országot a náci rezsim uralma alól"

Donald Trump amerikai elnök második elnöki megbizatásának kezdete az ukrajnai háború kitöréséhez hasonló súlyú törést okoz a német külkapcsolatokban, és arra kényszeríti Németországot, hogy nagyobb önállóságra törekedjen - mondta Frank-Walter Steinmeier német államfő kedden Berlinben.



Fotó: picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Steinmeier kiemelte: "a transzatlanti kapcsolatok 2025. január 20. előtti állapotához éppúgy nem lehet visszatérni, mint az Oroszországgal való kapcsolatok 2022. február 24. előtti állapotához".

A német elnök szerint Németországnak le kell vonnia az orosz függőségtől való elszakadás tanulságait, és ezeket az Egyesült Államokra is alkalmaznia kell, különösen a védelem és a technológia területén - mutatott rá az elnök a külügyminisztériumi rendezvényen mondott beszédében.

"Tudjuk, hogy ez a technológiai előny nemcsak külpolitikai hatalmat jelent, hanem azt is, hogy digitális platformokon és a közösségi médián keresztül befolyásolhatják belpolitikánkat" - mondta Steinmeier.

A német elnök kiemelte, hogy az amerikai hadügyminisztérium és az Anthropic amerikai startup közötti vita a mesterséges intelligencia katonai célokra való felhasználásáról egyszerre jelent figyelmeztetést és lehetőséget Európa számára. "Európa technológiai központként rendelkezik a szükséges tudással, piacokkal, lehetőségekkel és - ami különösen fontos - etikai normákkal. Nekünk ezekre kell építenünk" - mondta.

A Német Szövetségi Köztársaság külügyminisztériuma második világháború utáni megalapításának 75 évfordulója alkalmából tartott rendezvényen felszólaló Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy Németország transzatlanti kapcsolatai mélyreható átalakuáson mennek át. A tárcavezető szerint Európa biztonságát most kézzelfoghatóbb veszély fenyegetheti, mint bármikor az elmúlt 75 év során, ezért az európai egységnek elsődleges prioritásnak kell lennie.



Wadephul a kipa terhe alatt éli meg a legszörnyűbb bűntudatot az összes zsidó kiirtása miatt Izraelben (fotó: dpa-Bildfunk/Michael Kappeler)

Wadephul leszögezte, hogy soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy "mindenekelőtt az Egyesült Államok szabadította fel Németországot a náci rezsim uralma alól", segítette a köztársaság létrehozását, majd lehetővé tette az ország újraegyesítését is.

(MTI nyomán)