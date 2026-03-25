2026. március 25. 12:03

A kormánypárt nyert a dániai választáson, de nem szereztek többséget

Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokrata pártja szerezte a legtöbb voksot a keddi dán általános választáson, de nem sikerült többséget szereznie. A kormányfő a nap folyamán benyújtotta kormánya lemondását.

Az előrehozott választáson a szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát kapták.

A dán királyi palota azt közölte, hogy Frederiksen már benyújtotta kormánya lemondását X. Frigyes királynak.

A napokban várhatóan megkezdődnek a koalíciós tárgyalások, ahol feltehetően a frissen alakult, Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter vezette centrista Mérsékeltek alkothatják a mérleg nyelvét.

A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak meg.

Mette Frederiksen az eddigi felálláshoz hasonlóan több baloldali párttal, valamint a Mérsékeltekkel közösen alakíthat kormányt, ha sikeresen zárulnak az egyeztetések.

(MTI)