Külföld :: 2026. március 25. 13:15 ::

Megkezdődik a legnagyobb romániai hajógyár felszámolási eljárása

A társtulajdonos elutasította a csődegyezséget, kezdődik a legnagyobb romániai hajógyár, a Damen Shipyards felszámolása - írja a BNS szakszervezeti szövetség közleménye alapján az economedia.ro.

A hitelezők szerdai közgyűlésén a holland Damen Holding elutasította a fekete-tengeri kikötővárosban, Mangalián található hajógyárat működtető cég reorganizációs programját.

"Ennek a döntésnek a következményei rendkívül súlyosak az alkalmazottakra nézve. A cég felszámolásával a munkavállalók egyéni munkaszerződései megszűnnek, elvesztik a munkahelyeiket" - olvasható a BNS közleményében.

A holland társtulajdonos arra hivatkozva utasította el a reorganizációs tervet, hogy az ellenkezik az érdekeivel, súlyos veszteségeket okoz neki.

A Damen Holding szerint a reorganizációs terv kizárja a jelentős beruházások és a Damen Holding által a hajógyárnak nyújtott hitelek visszafizetését, ami számottevő veszteséget okoz a Damennek - közölte a cégvezetés.

A Damen Holding jelenleg a Damen Shipyards részvényeinek 49 százalékával rendelkezik, a román államnak korábban átengedett 2 százalékos részvénycsomagért pedig a bécsi nemzetközi döntőbíróságon pereskedik. A holland vállalat 2018-ban, a koreai Daewootól vette meg a Damen Shipyards 51 százalékos részvénycsomagját.

A cég 2024 óta áll csődeljárás alatt, melyet a holland társtulajdonos egy 2018-ban nyújtott, 160 millió eurós hitel miatt kezdeményezett. A hajógyárnak mintegy 1000 kényszerszabadságon levő dolgozója van, akik három hónapja nem kapták meg a bérüket. Az utóbbi hetekben az alkalmazottak több alkalommal tüntettek az elmaradt bérek miatt.

A hitelezők követelései 1,97 milliárd lejt tesznek ki, a hajógyár aktívumainak piaci értéke azonban csak 184,5 millió eurót. A Damen Shipyards csődbiztosa korábban azt közölte, hogy stratégiai befektetőt keres a vállalat számára. A mangaliai a legnagyobb romániai hajógyár, a telephelye 1 millió négyzetméter, a termelési kapacitása pedig évi 3,5 millió munkaóra.

(MTI)