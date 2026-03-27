Külföld :: 2026. március 27. 09:14 ::

Kínai testvérpár próbált egy floridai katonai bázisnál robbantani

Az Egyesült Államokban vádat emeltek egy férfi ellen, aki március 10-én robbanószerkezetet helyezett el annak a floridai katonai bázisnak a látogatóközpontjánál, amely az amerikai Középső Parancsnokságnak (CENTCOM) ad otthont – jelentették be csütörtökön a bírósági hatóságok.

A gyanúsított jelenleg Kínában tartózkodik, míg nővérét, aki a vád szerint segített neki a szökésben, őrizetbe vették - közölte az X-en Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója.



A férfit, Alen Zhenget azzal vádolják, hogy március 10-én megkísérelte megrongálni a floridai Tampához közeli MacDill légitámaszpont látogatóközpontját - derül ki a csütörtökön nyilvánosságra hozott vádiratból.

A 20 éves Zhenget - az igazságügyi minisztérium közleménye szerint - kormányzati tulajdon megrongálásának kísérletével, valamint robbanószerkezet illegális gyártásával és birtoklásával vádolják.

Az amerikai hatóságok március 16-án jelentették be, hogy gyanús csomagot találtak a bázis bejáratánál, és a rendőrség lezárta a környéket. A robbanószerkezetet hatástalanították a rendfenntartó erők - tette hozzá a minisztérium.

A MacDill légitámaszpont a CENTCOM parancsnokságának székhelye, amely jelenleg az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án Irán ellen indított hadműveleteket is irányítja.

(MTI)