Tizennyolc éves diák gyilkolt egy chilei magániskolában

Egy tizennyolc éves diák késsel megölt egy nevelőtanárt, négy másik embert pedig megsebesített pénteken egy észak-chilei iskolában – közölte a kormány.

A dél-amerikai országban szokatlan támadás, amelynek az indítékairól még folyik a nyomozás, a Santiagótól mintegy 1500 kilométerre északra fekvő Calamában történt, egy magániskolában, ahol 6-10 éves diákok tanulnak. A támadó, akit őrizetbe vettek, a társaira támadt, majd az intézmény két alkalmazottjára, akik megpróbálták megfékezni.

Trinida Steinert biztonságért felelős miniszter újságíróknak megerősítette az egyik nevelőtanár halálát. Három kiskorú megsebesült, egy másik nevelőtanár állapota súlyos.

Az áldozat, egy 59 éves nő, a helyszínen életét vesztette.

A miniszter szerint a támadónál "szúró-vágó tárgyak" és borsspray volt.

A tanórákat felfüggesztették és az egész intézményt kiürítették.

(MTI)