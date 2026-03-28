Iráni elnök: a tárgyaláshoz bizalomra van szükség - Irán nem indít megelőző csapásokat

Bizalomra van szükség a közel-keleti konfliktusban folytatott közvetítéshez és tárgyalásokhoz - szögezte le szombaton Maszúd Peszeskján iráni elnök.

Az államfő Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel folytatott telefonos egyeztetésén méltatta Pakisztán közvetítésre irányuló diplomáciai erőfeszítéseit, a két vezető pedig - a pakisztáni miniszterelnöki iroda közleménye szerint - megvitatta a régió helyzetét, valamint a feszültség csökkentésének módjait.

Sarif tájékoztatta az elnököt Iszlámábád az ügyben kifejtett diplomáciai tevékenységéről.

Ezzel egy időben Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője bejelentette, hogy támadást intézett az amerikai fegyveres erők egyik, az egységek logisztikáját támogató hajója ellen az ománi Szalála kikötőjénél.

Hozzátette azonban, hogy a támadást "jelentős távolságra" hajtották végre a kikötőtől, hangsúlyozva, hogy Irán tiszteletben tartja Omán szuverenitását.

Arról is tájékoztatott, hogy az iráni Forradalmi Gárda erői pénteken támadást hajtottak végre a szaúd-arábiai al-Hardzs légitámaszpont egyik, az Egyesült Államokhoz tartozó légi utántöltő repülőgépe ellen.

"A térség az amerikai katonák temetője lesz" - jelentette ki, szavait Donald Trump amerikai elnökhöz címezve.

Szombatra virradóra a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) azt közölte, hogy Irán újabb, az ország déli részén lévő Busehr atomerőműve elleni támadásról számolt be.

A szervezet az X-en közzétett, iráni tisztségviselőkre hivatkozó üzenetében hozzátette: károkról nem tudni és a sugárzás mértéke sem növekedett.

A Fársz iráni hírügynökség úgy tudja, a támadás péntek éjfél körül történt.

A háború kitörése óta a mostani a harmadik támadás a létesítmény ellen.

Frissítés: Peszeskján: Irán nem indít megelőző csapásokat

Az iráni elnök a nap folyamán az X-en közzétett üzenetében arra figyelmeztette a térség országait, hogy ne engedjék területüket felhasználni az Egyesült Államok és Izrael háborújához.

Peszeskján hangsúlyozta: Irán nem indít megelőző csapásokat, ugyanakkor kemény megtorlást ígért arra az esetre, ha iráni infrastruktúrát vagy gazdasági létesítményeket ér támadás.

(MTI)