Szükséghelyzetet rendeltek el Dagesztánban

Szükséghelyzetet rendeltek el a dél-oroszországi Dagesztán fővárosának hatóságai szombaton, miután a heves esőzések miatt árvizek és áramkimaradások keletkeztek a térségben.

"Magas készültségi fokozatba helyezték a katasztrófaelhárítási szerveket, folynak az erőfeszítések a következmények elhárítására és az érintett lakosok megsegítésére" – közölte a Telegram üzenetküldő alkalmazásban a mahacskalai városi közigazgatás.

A regionális rendkívüli helyzetek minisztériuma a honlapján közölte: 283 településen több mint 327 ezer ember maradt áram nélkül Dagesztánban a rossz időjárás miatt.

Szergej Melikov, a régió vezetője közölte, hogy a mentők és a tisztségviselők készültek a rossz időjárásra, de a kialakult helyzet "a legpesszimistább előrejelzéseket is felülmúlta".

Dagesztán második legnagyobb városa, Haszavjürt vezetői közölték: a heves esőzések megrongáltak egy vasúti hidat. A Haszavjürt és Kadijürt közötti szakaszon lévő híd két szakasza beomlott – közölte a dagesztáni kormány sajtószolgálata.

Az előrejelzések szerint vasárnapig tart a heves esőzés a térségben.

(MTI)