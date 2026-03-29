Külföld :: 2026. március 29. 09:06 ::

Előkerült a Mexikóból Kubába humanitárius segélyt szállító két vitorlás

Biztonságosan behajózott Havanna kikötőjébe az a két, Kubának Mexikóból humanitárius segélyt szállító vitorlás szombat este, amelyek eltűnését csütörtökön jelentették.

A hajók utáni kutatást azonnal megkezdték és pénteken este egy repülőgép már arról jelentett, hogy észlelte az eltűnt vitorlásokat mintegy 150 kilométerre Kubától északnyugatra.

A hajók a rossz időjárás miatt lassultak le és tértek el részben az eredeti útvonaltól. A múlt héten szombaton kifutott két hajón kilencen tartózkodnak, köztük amerikai, francia és német állampolgárok.

A két hajó a Nuestra America nevű csoporthoz tartozik, amely egyebek között élelmiszert és gyógyszert juttat el a Karibi-térség legnagyobb szigetére, amellyel szemben teljes olajblokádot léptetett életbe az Egyesült Államok, tovább súlyosbítva a gazdasági válságot.

A Nuestra America, azaz "A mi Amerikánk" közel 300 szervezetet tömörít több mint 30 országból, köztük nem kormányzati csoportokat, szakszervezeteket, politikai pártokat és törvényhozókat. A csoport eddig már mintegy 20 tonna segélyszállítmányt juttatott el Kubába légi és tengeri úton.

(MTI)