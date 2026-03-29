Külföld :: 2026. március 29. 10:37 ::

Iráni városokat támadtak a zsidók, a perzsák visszaütöttek

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán a terrorállamot támadta.

Irán több nagyvárosa ellen hajtott végre légitámadást Izrael és az Egyesült Államok vasárnap hajnalban. Robbanásokról érkezett jelentés Teherán több déli és nyugati kerületéből, az ország középső részén fekvő Iszfahánból, a déli Sirázból és az iráni főváros közelében fekvő néhány kisebb településről. A Fars helyi hírügynökség szerint több robbanás történt az iráni Forradalmi Gárda egyik teheráni létesítménye közelében. A támadások esetleges áldozatairól egyelőre nincsenek információk.

Irán eközben Izrael déli területeit lőtte, de a hadsereg közlése szerint az Iránból indított rakétákat megsemmisítették.

A bahreini alumíniumgyártó Alba vasárnap megerősítette, hogy létesítményeit szombaton iráni támadás érte, a cég két alkalmazottja könnyebb sérüléseket szenvedett. A vállalat közölte, hogy folyik a károk felmérése.

Az Alba a világ legnagyobb alumíniumkohóját működteti.

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton azzal indokolta az Alba létesítményei elleni támadást, hogy a cég kapcsolatban áll az amerikai iparral.

(MTI nyomán)