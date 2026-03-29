Legalább 15-en meghaltak a közép-kenyai Nyeri megyében, a fővárostól, Nairobitól mintegy 180 kilométerre északra egy rönköt szállító teherautó és egy kisbusz összeütközésében - közölte a helyi rendőrség.
A balesetet az okozta, hogy a teherautó vezetője megelőzte az előtte haladó kerekpárosokat, de már nem tudott visszasorolni a sávjába, és frontálisan összeütközött a vétlen kisbusszal.
A hatóságok beszámolója szerint tízen a helyszínen vesztették életüket, öten a kórházba szállítás után hunytak el.
William Ruto kenyai elnök is részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családjainak.
(MTI)