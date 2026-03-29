Nabíl Fahmi volt egyiptomi külügyminisztert nevezték ki egyhangúlag vasárnap az Arab Liga főtitkárának.
Fahmi július 1-én lép hivatalba ötéves megbízatásra, amelyet hivatalosan az Arab Liga idei csúcstalálkozóján hagynak majd jóvá.
A volt magas rangú diplomata, aki 2013 júliusa és 2014 között állt az egyiptomi külügyminisztérium élén, a nyolcadik egyiptomi főtitkára lesz a kairói székhelyű pánarab szervezetnek. Ahmed Abul Geitet követi a tisztségben, aki 2016 óta a szervezet főtitkára.
A huszonkét tagországot tömörítő Arab Ligának megalapítása óta egyetlen nem egyiptomi főtitkára volt, a tunéziai Sedli Klibi az 1980-as években, amikor felfüggesztették Egyiptom tagságát, amiért békeszerződést írt alá Izraellel.
A 75 éves Fahmi közleményében hangsúlyozta, hogy "nagy felelősséggel jár a funkció", tekintettel "az országaink ellen áruló módon, a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésével agressziót végrehajtó felek (...) és mások miatt, akik a földjeinket régióta megszállás alatt tartják".
Az 1945-ben alapított Arab Liga a legfontosabb regionális szervezet, amely a politikai egyeztetést célozza az arab világon belül.
